P/L Tiiu tuleb ja läheb – ikka veel

Ööl vastu esmaspäeva kodusele Hiiumaa liinile naasnud parvlaev Tiiu sõidab siin neli päeva ja läheb nädalavahetuseks jälle naabersaartele appi.

TS Laevad teatas eile, et neljapäeva öösel suundub parvlaev Tiiu Saaremaa liinile ja parvlaev Regula Hiiumaa liinile. Praeguse info kohaselt vahetavad parvlaevad Tiiu ja Regula taas kohad esmaspäeva öösel vastu teisipäeva.

TS Laevade juhatuse esimehe Indrek Randveeri sõnul analüüsiti eile parvlaevade reisijate statistikat ning tehti alanud nädala kohta laevade asetuse osas kõige optimaalsem otsus. “Otsustasime sel nädalal jätkata laevade asetusega sarnaselt möödunud nädalale,” ütles Randveer, kelle sõnul lõppenud nädala reisijate statistika räägib sellise vahetuse kasuks. “Kindlasti tekib nädalavahetusel järjekordi ning palume võimalusel oma reisiplaane hajutada. Ooteajad nädalavahetuse tipphetkedel on mõlemal liinil, olenemata Saaremaa liini oluliselt tihedamast reisigraafikust, sarnased, kuid reisijate ja sõidukite arv on Saaremaa liinil mitu korda suurem,” ütles Randveer. Samas kinnitas ta, et saartele saab ja graafikusse lisatakse reise.

Vallavanema asendaja Hergo Tasuja tänas sotsiaalmeedias TS Laevad ja transpordiameti esindajaid sisuka mõttevahetuse ja selle eest, et lahendusi otsitakse kõik koos. Samas avaldas ta kahjutunnet, et nii läks ja kutsus: “Ärge jätke Hiiumaale tulemata. Siin on äge ja mõnus.”

Esialgsetel andmetel on vigastada saanud parvlaev Tõll rivist väljas 10. augustini.

