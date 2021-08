Pani kannatuse proovile

Hariduse eest vastutav minister Liina Kersna soovis Hiiumaa ja küllap kõigile õpetajatele hästi palju kannatlikkust uueks õppeaastaks, rahulikku meelt, paindlikkust. “Seda, mida on teis niigi, muidu te ei saaks olla õpetajad,” ütles minister. “Mida näitas see kriis, et õpetajad on nii nagu nad peavadki olema, on kõige suuremad õppijad ja paindlikumad kohanejad.” Näidetena tõi ta numbrid, kui paljud õpetajad hakkasid kasutama igapäevaselt video­tunde ja digitaalseid õppevahendeid.

Minister pakkus, et võib vastata õpetajate küsimustele, aga neid ei tulnud. Olukorra päästis ministri “maaletooja” ja kursuseveli, Antti Leigri, kes küsis, kuidas on praegu ministeerium vaadanud põhi­hariduse kolmandale kooliastmele klasside täituvuse mõttes.

See vastus, mis ministrilt tuli, oleks 1. septembril küll olemata võinud olla.

Minister tunnistas, et põhiharidus on kohaliku omavalitsuse rida ja need otsused teeb kohalik omavalitsus. Lisas, et pooltühje põhikooli lõpuklasse peetakse ülal algklasside pearaha arvelt ja pakkus võimaluse, et riigigümnaasiumidest võiks mõnel pool teha progümnaasiumid. Või siis maksta omavalitsustele põhikoolide algkoolideks muutmise kinni.

Kurb sõnum kohe kooliaasta algul.

31. august 2021

