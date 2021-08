Näitus “Naised Hiiumaa spordis”

Pühapäeval, 15. augustil Orjaku sadamas toimuval Hiiumaa arvamusfestivalil on üheks arutusteemaks Hiiumaa spordielu. Seonduvalt sellega avatakse ka näitus “Naised Hiiumaa spordis”. Näitus koosneb neljast osas: “Hiiumaa parimad naissportlased”, “Naised Hiiumaa spordijuhid”, “Naised Hiiumaa spordiklubide juhid” ja “Naised autasustatud Kultuur­kapitali Hiiumaa ekspertgrupi poolt elutööpreemiaga”. Naiste osa Hiiumaa spordis on olnud läbi aastakümnete suur ja seda tuleb jäädvustada ajaloo jaoks. Teema on aktuaalne, võitsid ju Eesti naised epees olümpiakulla, Eveli Saue osales kahtedel taliolümpiamängudel laskesuusatamises, Merike Vanjuk on sõjaväelaste maailmameister orienteerumises jne.

Näitus on avatud Orjaku sadama külamajas 12. septembrini. 14. septembril kell 12 on näituse esitlus Kärdla kultuurimajas. Näituse idee autor on Lembit Sauer, teostajaks OÜ Recado Meedia ja toetajaks Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupp.

Ootame kõiki uudistama!

Eda Tärk

näituse koostaja

