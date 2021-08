Nagu muinasjutt

Iseseisvuse taastamise 30. aastapäeval presidendi roosiaias kõneles Vabariigi president Kersti Kaljulaid sellest, et veel mõned aastad enne seda hetke, 20. augustit 1991 kell 23.03 olekski see kõlanud nagu muinasjutt. Et eestlased saavad iseseisvaks ja elavad õnnelikult igavesest ajast igavesti. Veel mõned aastad varem oli märksa tugevam pigem see tunne, et kell läheneb vääramatult keskööle – ja me ei saa sinna midagi parata.Ka Kersti Kaljulaidi, esimese naise valimine Eesti presidendiks, oli otsekui muinas­jutt – viimasel hetkel lipsas ta läbi poliitiliste mängude rägastikust, mööda kurjadest võõrasisadest, võttis vastu talle pakutud võimaluse, sai Eesti vabariigi presidendiks ning oli väärikas president.HARDA ROOSNA

Sildid: Iseseisvuse taastamise 30. aastapäev, roosiaia kõne