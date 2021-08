MOB mannekeenid Ted ja Brad saavad uued nimed

Hiiumaa VMPS

Hiiumaa vabatahtlike merepäästjatega liitus eelmisel nädalal Ühendkuningriigist kaks uut “meeskonnaliiget”, otsingu- ja päästemannekeenid Ted ja Brad. Allard Kerves ütles, et mannekeenid on juba jõudnud teha tutvust nende merepäästevarustusega ja valmis andma oma panuse meie merepäästjate väljaõppesse. Täna aga toimub sotsiaalmeedias nukkude avalik nimekonkurss, millele selts on isegi auhinnad välja pannud.

Hiiumaa vabatahtlike merepäästjate selts (VMPS) osales kevadel vabatahtlikele organisatsioonidele mõeldud toetusprogrammi Vabatahtlikud Kangelased (Volunteer Heroes 2020) taotlusvoorus ning osutus üheks kümnest konkursivõitjast. Eestist teele läinud üheksast taotlusest läbis konkursi kaks: Hiiumaa VMPSi ja Saaremaa VMPSi taotlus. Saaremaa vabatahtlikud küsisid tuge termokaamera soetamiseks ja Hiiumaa vabatahtlikud soovisid saada Ruth Lee mannekeenide valikust kolme Man Over Board ehk koduses keeles – mees üle parda mannekeeni. Nende taotlus rahuldati kahe kolmandiku ulatuses ning nii Ted ja Brad Hiiumaale jõudsidki.

Vabatahtlikele päästjatele mõeldud Ruth Lee toetusprogrammi vahendas meie päästjatele toodete maaletooja, OÜ Mohni LS arendusjuht Märt Sibrik, kelle sõnul rõhutas hindamiskomitee just Saaremaa ja Hiiumaa merepäästjate avalduste põhjalikkust. Kokku valis komitee välja kümme avaldust, mida otsustati toetada kas täielikult või osaliselt. Neist kolm valiti Ühendkuningriigi valikuvoorus ja seitse rahvusvahelises voorus.

Sibrik ütles, et tänu mannekeenidele paraneb kindlasti merepääste kvaliteet ja treeningud on ohutumad: “Juhul, kui kannatanu mängimisel kasutatakse päris inimest, on see alati seotud kõrgendatud riskiga. Treeningmannekeenid aga kannatavad vees liguneda ka külmumistemperatuuridel, nad ei kurda jäise vee ega kuuma päikese üle, samuti, kui treeningu käigus mõne klohmaka saavad.”

HARDA ROOSNA

