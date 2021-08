Minister: Uus lisalaev tuleb väiksem

Hiiu Lehele antud intervjuus, milles kasutasime ka lugejate saadetud küsimusi, lubas parvlaevaühenduste eest vastutav majandus- jataristuminister Taavi Aas, et uus lisalaev valmib aastaks 2024.

Praegustest liinil sõitvatest laevadest, Leigrist, Tiiust, Tõllust ja Piretist, mis mahutavad 150 sõiduautot, tuleb see veidi väiksema mahutavusega, 120 sõiduautot. Selleks, et lisalaev saaks Hiiumaa liinil sõita ka madala veeseisu korral, kui kanalites suurema süvise ja mahutavusega laevadele n-ö vett ei jätku.

Lisalaeva valmimine hilineb aasta võrra, kuna riik otsis selleks soodsamaid lahendusi. Valitsusse läheb minister ettepanekuga kasutada lepingujärgset võimalust ja olemasolevad parvlaevad 2026. aastal riigile osta, kuna ka see on riigi jaoks soodsam.

Kas on selgunud, mis 21. juulil Tõlluga juhtus ja kas see oli seotud laeva ümberehitusega hübriidlaevaks?

Minister Taavi Aas: Praegu veel on Tõll remondis, on välja tulnud n-ö keretöödest ehk tagajärjed on likvideeritud, aga põhjuste uurimisega veel tegeletakse. Ei oska veel päris täpselt öelda, aga kaudselt on see sellega seotud.

Millal valmib uus parvlaev, mille vajalikkust Tõllu rivist väljalangemine tõestas? Kui palju lükkub laeva valmimine valitsuse otsuse tõttu muuta uue reisiparvlaeva ehituse rahastust?

Esialgne plaan oli aastaks 2023, nüüd me oleme graafikus 2024. Kasutame kahtesid vahendeid. Üks osa on CO 2 laekumised, mis on eelneva Euroopa Liidu rahastusperioodi jääk, teine pool Euroopa Liidu moderniseerimisfondist. [Valitsus on põhjendanud, et nii on laeva soetamine riigi jaoks odavam, kui et selle telliks TS Laevad.]

Plaanis parvlaevad riigile osta pole midagi uut – see tingimus oli ju kohe sees nii riigihankes kui TS Laevadega kümneks aastaks sõlmitud lepingus? Miks tegelete selle teemaga praegu?

Hankes oli kirjas, et kümme aastat see leping kehtib ja siis on riigil õigus laevad ära osta, aga neli aastat enne selle perioodi lõppu tuleb teha otsus, kuidas riik kavatseb edasi minna. 2026 leping lõpeb, 2022 peaks olema see otsus tehtud, aga minu meelest, mida varem see otsus teha, seda kergem on toimetada mõlemal osapoolel nii riigil kui TS Laevadel – perspektiiv selge, mismoodi edasi läheb.

Milline on riigi positsioon praegu, osta või jätta ostmata?

Selle ettepanekuga lähen mina praegu riigikogusse, et kasutada võimalust laevad riigile tagasi osta, sest see on tulevikus riigile odavam.

Kas on midagi, mida tahaksite hiidlastele öelda?

Mul on hea meel, et ma sain siia tulla. See oli väga vahva kohvik, kus me käisime. Ja mul on hea meel, et selle päeva jooksul, mis ma siin olin, lahenes ka probleem.

