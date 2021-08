Minister jättis auto sadamasse

““Tulime autoga sadamasse, läksime jala laeva peale, laevalt tulime maha, läksime bussi peale ja sõitsime bussiga kohvikute päevale. Ühte kodukohvikut oleme külastanud, väga hea toit oli. Tegime laeva peal ka pilti ja autosid oleks mahtunud veel,” niisuguse selgitusega Hiiumaa vallavolikogule alustas majandus- ja taristuminister Taavi Aas, kes tuli reedel selgitama parvlaevaliikluse kitsaskohti ja vastama volikogu liikmete küsimustele.

Kas olete esimene minister, kes tuleb Hiiumaale ühistranspordiga?

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas: Ei oska öelda. Aga võib olla on keegi tulnud näiteks lennukiga?

Lennukiga on ministrid, ka vabariigi president küll varemgi Hiiumaal käinud. Pidasin silmas, et tulite jalgsi laevale ja siis sõitsite liinibussiga edasi – on see Teie meelest midagi erilist?

Ei ole see tegelikult midagi erilist. Nooremas põlves olen väga palju jala käinud ja ühistransporti kasutanud.

Ministritel peaks ju kogu aeg kiire olema igale poole?

Eks loomulikult, kui niimoodi liikuda, siis logistikale see jätab oma jälje. See oli ka täna volikogus olles näha, et ühel hetkel hakkas kiire, sest me pidime jala siia [Transpordiameti Kärdla kontorisse – toim] tulema, kus oli kokku lepitud intervjuu. Loomulikult see oma jälje jätab, aga võimatu see ei ole.

Miks Te siiski auto Rohukülla jätsite, mida sellega tõestada tahtsite?

Kuna meil oli plaan tulla, siis ma arvan, et oleks päris narr olnud, kui me oleks võtnud bronni ja jätnud kedagi laevast maha või hakanud kuidagi eelisjärjekorras peale trügima. Kuna meil oli teada, et bussid sadamas tegelikult ootavad ja väga hästi sobis ka see, et see kohvik, mida me külastasime, oli bussipeatusest 200 meetrit. Kõik toimis.

Milline oli olukord Rohukülas? Kui pikk oli järjekord?

Tegin pilti ja laeval oli tõesti vabu kohti.

Kas võis juhtuda, et inimesed ehmusid ära, et liinil on väiksem Regula ega tulnudki Hiiumaale?

Vat ei oska öelda, millest see oli, aga vabad kohad olid täitsa olemas.

Hiiumaa turismiklastri juht tegi meil siin mandrilt tulijaile suunatud üleskutse, et tulge juba neljapäeval üle ja jääge esmaspäevani, kui Tiiu on tagasi – ehk mõjus see?

Eks see hajutamine on kindlasti mõistlik sellises olukorras ja eks võis ka sellest olla?

[Vahemärkusena, et parvlaev Tõll sai ministrilegi üllatusena töökorda arvatust varem, juba reedel ja parvlaev Tiiu naasis Hiiumaa liinile juba laupäeval, 7. augustil – toim]

Miks võtsite vastu Hanna Haavapuu kutse kohvikusse “Onu Reinu juures”?

Aga miks ka mitte, tore ju, kui kutsutakse. (Naerab)

Kuidas Teid vastu võeti?

Leti taga oli naisterahvaid rohkem ja ma ei tea, milline neist Hanna Haavapuu oli, aga tere tulemast öeldi.

Te ei võtnud seda kutset kui nöökimist, et katsugu minister nüüd, mil sõidab üks väiksem laev, ise kuidagi saarele saada?

Tegelikult mõtlesime juba varem, et võiksime tulla siia seda olukorda vaatama. Siis ühel hetkel selgus, et on ka volikogu istung täpselt tänasel päeval ja siis tuli veel ka see kutse sinna otsa, no ja siis oli kõik otsustatud, et tuleme. Tahtsime volikogus kohtuda saarerahvaga ja selgitada, miks need otsused said niimoodi tehtud. Leppisime kokku, et enne seda [ainsat] päevakorrapunkti on infopunkt, milles räägime praamiliiklusest.

Küsis HARDA ROOSNA

