Matilda 4 maailmameister, Olympic parim amatööride tiim

2x Alexela ORC Worlds 2021 / Felix Diemer

2x Alexela ORC Worlds 2021 / Felix Diemer

Tallinnas lõppenud avamerepurjetamise MM võistlustelt tõid Eesti jahid kulla ja kaks hõbedat, JK Dago lipp võeti poodiumile kaasa kahel korral.6.–14. augustini Tallinnas toimunud ORC MMil läksid kahes suuremas võistlus­klassis kullad Saksamaale ja Rumeeniasse. Meistritiitel jäi Eestisse kõige suurema osavõtjaskonnaga C-klassis – selle võitis kapten Juss Ojala meeskond jahil Matilda 4.“See oli väga pikk töö, et siia jõuda. Meil on väga kõva meeskond ja väga hea jaht. Meie viimane maailmameistritiitel oli amatööride seas aastal 2012 ja, et nüüd jõuda sellele tasemele, kulus üheksa aastat. See oli suur samm edasi,” ütles kapten Ojala ERRile.Kapten Juss Ojala meeskonda kuuluvad Marek Harjak, Karlo Hmeljak, Joachim Aschenbrenner, Arne Veske, Kelly Veske, Priit Berkmann, ChristopherJuul ja Felix Andresen. Taktik Karlo Hmeljaki Horvaatiast liitus meeskonnaga alles kaks nädalat tagasi.Ojala tiim kogus 13 punkti nagu ka Eestile kaksikvõidu kindlustanud jaht Sugar 3, kus kapteniks oli itaallane Sandro Montefusco. Maailma­meistritiitli selgitamisel sai nii määravaks sõiduvõitude arv ja neid oli Ojala meeskonnal üks rohkem kui Montefusco tiimil. Pronks läks Rootsi.Kolmas JK Dago lipu all seilanud jaht, Angel-Rose IIkapten Sven Nuutmanni meeskonnaga, mille liikmeteks Mihkel Kosk, Rasmus Maalinn, Martin Länts, Henri August Silluta, Luca Remmel,Kevin Melvin Aasav, Kristiina Truuverk ja Argo Vooremaa, oli kõrgel viiendal kohal.C-klassis võistles kokku 62 jahti, millest 29 olid Eestist. Kuldlaevastikku ehk 31 parema jahi hulka pääses 18 Eesti jahti, kellest kuus finišeerisid esikümnes ja järgmised seitse teises kümnes.B-klassi meistritiitel läks Rumeenia jahile Essentia 44, kelle punktiedu konkurentide ees oli selle MMi kõige kaalukam – 6 punkti. B-klassi hõbemedalid sai Aivar Tuulbergi meeskond jahil Katariina II. Pronks­medalid läksid Saksamaale.Mitteprofessionaalide ehk Corinthiani arvestuses sai B-klassis parima amatööride tiimi võidu JK Dago jaht Olympic Tiit Vihuliga roolis, meeskonnas lisaks purjetamas Meelis Pielberg, Ivo Kais, Tanel Trööp, Indrek Ulla, Kaarel Kruusmägi, Tarmo Vesberg, Raul Vane, Raul Vinnal ja Aivar Kaljumäe.B-klassis oli võistlustules kokku 34 jahti, kelle hulgas kuus Eestist ja nendest viis esikümnes.A-klassis said kaksikvõidu Saksamaa purjetajad, meistri­tiitel jahile Halbtrocken 4.5, pronksmedalid läksid Soome. A-klassis võistles kokku kaheksa jahti Soomest ja Saksamaalt.

Toimetaja HARDA ROOSNA

Sildid: avamerepurjetamise MM, JK Dago, maailmameister