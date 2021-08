Maskid langevad

Neljapäevasel istungil ehk juba ülehomme tuleb vallavolikogus lugemisele SDE ja valimisliidu Ühine Hiiumaa fraktsioonide eelnõu, milles nad teevad ettepaneku muuta Hiiumaa osavaldade põhimäärust. Muudatusega kohendataks osavallakogu valimise põhimõtteid ühe valimisringkonna puhul.

Volikogu esimees Aivar Viidik on meedias lõpuks välja öelnud, et osavallad on ajast ja arust ja tuleks likvideerida. Varem veeretas ta seda teemat kui kuuma kartulit, eelistades otsevastusele laveerimist. Eks põhjuseks olid sidemed valimisliiduga Ühine Hiiumaa, mis ta volikogu esimehe toolile aitasid. Nüüd on uued valimised ligi ja Viidik läinud Reformierakonna leeri. Kohalikud reformierakondlased on juba varem pakkunud, et osavaldade asemel võiks piirkonna asju otsustada külavanemate kogu. Olemasolevast statuudistki hoolimata aga külavanemate kohtadele soovijaid pole tekkinud.

Põhiküsimus tundubki olevat selles, kas hiidlaste variant haldusreformist tugevate osavaldade näol jätkab senisel kujul või tuleb muutus. Sai see valik ju algul kõvasti kriitikat, et hiidlased tegid haldusreformi nii, et ei muutnudki midagi. Hiljem kõlas hoopis kiidukõnet, et meil siin läks haldusreform kõige valutumalt. Ka elanike rahuloluküsitlus andis üllatavalt positiivse tulemuse. Valla juhtimiskorraldusega olid Hiiumaal elavad inimesed peaaegu sama rahul kui iseseisvad muhulased.

Huvitav on valimisliidu Kodusaar käitumine selle teema puhul. Sõnades nad toetavad osavaldu, aga osavallakogude moodustamist puudutava eelnõu toetamise asemel esitavad alternatiivse eelnõu. Kas see on venitamistaktika või soov panna paika ilma osavallakoguta ametnik-osavallavanem ehk käsutäitja?

Kui osavaldade tsentraliseerimine saab teoks, äkki siis tõesti saab tulevane vallavanem ainuisikuliselt öelda: pean üheks suurimaks töövõiduks seda, et olen suutnud viimase nelja aasta jooksul teha õigeid investeeringuid ja kaasanud ka lisarahastust erinevate projektide ja toetuste näol – kõike seda selleks, et arendada Hiiumaad kui kodukohta.

17. august 2021

