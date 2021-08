Mälestati totalitaarsete režiimide ohvreid

Eile, 23. augustil möödus 82 aastat Molotov-Ribbentropi pakti sõlmimisest, mille salaprotokollidega jagati Euroopa mõjusfäärideks, luues eeldused Teise maailmasõja puhkemiseks, mitme iseseisva riigi okupeerimiseks ja massirepressioonide laienemiseks.

Eesti Kommunismiohvrite memoriaalis toimus rahvusvahelise totalitaarsete režiimide ohvrite mälestuspäeva puhul mälestustseremoonia. Peeti kõnesid, asetati pärgi ja kutsuti kõiki soovijaid memoriaalile pärga või lillekimpu viima.

“Paar päeva tagasi tähistasime kalli Eesti iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva. Meil oli õnne – meie iseseisvuse taastamine tollal toimus ilma ohvriteta, kuigi ärevaid hetki oli. Kuid ei tasu unustada, et kõik need tuhanded nimed kommunismiohvrite memoriaali seintel on märk inimestest, kes samuti on ohvrid – meie iseseisvuse hävitaja, Nõukogude repressiivaparaadi ohvrid,” sõnas justiitsminister Maris Lauri. “Inimestena peame seisma selle eest, et inimsusevastased kuriteod jääksid minevikku, kuid kui siiski leiab kurjus võimaluse end välja elada, järgneks sellele vääramatult karistus ning ohvrid saaksid väärikalt meeles peetud.”

Kommunismiohvrite mälestusmuuseum

Eesti Mälu Instituudi juhatuse liige Sergei Metlev rääkis, et koostöös riigiga on kavas kunagisse Patarei vanglasse luua rahvusvaheline kommunismiohvrite mälestus­muuseum.

“Kaks totalitaarset suurriiki – natsionaalsotsialistlik Saksamaa ja kommunistlik NSV Liit – leppisid kokku, et nad panevad toime rahvusvahelise kuriteo mitme vaba rahva vastu ja keegi ei suutnud neid tollal peatada. See on õppetund: demokraatiat ja vabadust tuleb kaitsta ka väljaspool kodu. Selleks on tarvis muuhulgas uurida ja teadvustada totalitarismi olemust ja mälestada selle ohvreid,” ütles Metlev.

Näitus vastupanuvõitluse ajaloost

Eesti Mälu Instituut avas Eesti taasiseseisvumise 30. aastapäevale pühendatud e-näituse nõukogudevastase vastupanuvõitluse ajaloost. Näitus kajastab ajalooliste fotode, dokumentide, mälestuste ja ülevaadete abil kümnete tuhandete Eesti inimeste julgeid ja ennastohverdavaid tegusid ligi 50 okupatsiooniaasta vältel. Näitust “Vastupanu Nõukogude võimule Eestis 1940–1991” saab näha eesti, inglise ja vene keeles digikujul alaliselt aadressil https://vastupanu.communistcrimes.org/

Füüsiliselt asub see kuni septembri lõpuni Tallinnas Tammsaare pargi Pärnu mnt poolses osas.

