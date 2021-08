Maanteeamet: pindamispraagi kahjud kannab Tariston

SIRJE NURMSALU

Põhjust, kas untsuläinud pindamises on süüdi paduvihm või liiga vedel emulsioon, veel selgitatakse, aga maanteeamet on seisukohal, et kahjud peab katma pindamistööde tegija.Teisipäeval, 17. augustil pindasid ASi Tariston töömehed maanteed Lehtma teeristist kuni Malvaste ristmikuni. Tööde järel alanud tugev vihma­sadu uhtus bituumen­emulsiooni lahti ning see pritsis täis maanteelõigul sõitnud autod ja voolas kraavigi.Tuttav, kogenud teedemees, kellelt juhtunu kohta pärisin, oletas, et põhjuseks võis olla bituumenemulsiooni koostis. Õige koostisega emulsioon oleks tema sõnul kahe tunniga juba n-ö maha istunud ehk tahkestunud. Nii aga ei läinud ja tugev vihmasadu tõstis bituumenemulsiooni, rahvakeeli pigi killustiku peale ja seda jagus nii teel sõitvatele autodele kui maanteekraavi.Kella 16 paiku teatas isegi Kärdla politseijaoskond sotsiaal­meedias, et maanteel on hulgaliselt pigi ja olukorda püütakse parandada liiva puistates. Veel palus politsei kinni pidada piirkiirusest30 km/h ja arvestada auto võimaliku määrdumisega pigiga. “Sujuvamaks liiklemiseks kasutage teisi teid,” kõlas viimane soovitus.Igaüks seda hoiatust ei näinud ja meeletus vihmasajus Kärdlast Kõrgessaare poole kulgedes kogesime ka enda auto “nahal”, kuidas pigised kivikesed õigele kiirusele vaatamata vastu autopõhja krabisesid. Koju jõudes oli vaatepilt päris kole: ilukilbid ja auto küljed olid bituumeniga koos. Asjatundja soovitas soetada spetsiaalset asfaldieemaldusvahendit või bensiiniga puhastada, ka tärpentin oli abiks.Musta värvi autol see nii välja ei paistnudki ehkki nühkimist oli kõvasti, sest kus sa siin Kõpus seda pigipesu tellid… Hullemas olukorras olidki heledad autod. Nii näiteks said Hiiu Lehega ühendust võtnud Tõnis Nurmsalu valge kaubikbussi küljed pigiseks umbes meetrikõrguselt. Tema küsimus on, kes kannab tema auto puhastamise kulud.Maanteeametist öeldi, et kahjunõudeid, mis on seotud selle objektiga ja sõidukite määrdumisega, menetleb tööde teostaja AS Tariston.Maanteeameti ehituse juhtiv­insener Sven Savi ütles, et riigitee 80 Heltermaa-Kärdla-Luidja km 30,110–33,496 pindamistöödel hindas töövõtja kiiresti muutuvaid ilmastikuolusid valesti ning pinnatud teel ei jõudnud bituumen­emulsioon laguneda.“Ootamatult alanud vihma­sadu tõstis bituumen­emulsiooni üles ning kuna sadu oli väga intensiivne, siis voolas emulsioon teepeenardesse. Töövõtja võttis tarvitusele küll abinõud ja puistas pidevalt teele liiva, kuid seekord ei õnnestunud olukorda päästa,” selgitas ta.“Meie projektijuht käis koha­peal koos keskkonnaameti spetsialistiga, kes andis juhtnöörid edasiseks tegevuseks, et vältida reostust. Nüüdseks on pigijäätmed nõlvadelt koristatud, tee on puhastatud ka sinna puistatud liivast ja killustikust. 2,9 km pinnatud teed on visuaalselt väga halvas seisukorras ja kuna tegemist on ebakvaliteetse tööga, siis tuleb töövõtjal see soodsate ilmastikuolude korral üle pinnata.”

Sildid: AS Tariston, bituumen, pindamine