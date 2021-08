Lux Expressi Hiiumaa liinile reisijaid jagub

Reisijaid üks bussiga juhtunud õnnetus ei häiri ja Lux Expressi tänavu 18. juunil alustanud Kärdla liinile reisijaid jagub.

Pühapäeva pealelõunal ootas Lux Expressi buss Kärdla bussipeatuses juba aegsasti reisijaid, et kell kolm alustada sõitu Tallinna.

Vaid kaks päeva varem, 30. juuli õhtul oli Lux Expressi Kuressaare-Tallinna buss 43 reisijaga Lihula lähistel teelt välja sõitnud ja kummuli paiskunud. Kaks inimest viidi sündmuskohalt tervisekontrolliks haiglasse, kolmas pöördus hiljem ise haiglasse.

Küsisin bussijuhilt, kas midagi on tema töös selle juhtumi tõttu ka muutunud ja vastuseks sain selge “ei”. Bussijuht Raimu ütles, et kõik kohad tema bussis on eelmüügist välja ostetud, liin on käigus olnud igal päeval ja talle teadaolevalt jätkub kõik nii nagu siiani. Lihula juhtumit ega selle võimalikke põhjusi ta ei kommenteerinud.

Mitmelt bussile tulnud reisijalt pärisin, kas ja kuidas on teade Kuressaare-Tallinna liinil sõitnud bussiga juhtunu neid mõjutanud. Polnud kedagi, kes oleks toonud välja mõne muudatuse. Üks soome aktsendiga neiu ütles kaastundlikult, et loodetavasti kõik, kes seal bussi peal olid, toibuvad juhtunust kiiresti. Kümne küsitletu seas oli neli inimest, kes ei teadnud Lihula bussiõnnetuse kohta midagi. Need, kellega jutule sain, tõid hoopis esile põhjuseid, miks nad Lux Expressi bussi sõitmiseks on valinud. Ettevõttel on hulk ahvatlevaid soodustusi; oli neid, kes oma valiku tegid jalgratta kaasavõtmise võimaluse pärast; pakkumistega eristub Lux Express teistest bussifirmadest selle poolest, et jätab valiku reisija teha. Huvitaval kombel ei ole ettevõtte kodulehel sihtkohtade seas Kärdlat ega liinide nimekirjas Tallinna-Kärdla liini. Siiski saab kodulehelt nimetatud liinile pileti osta.

Bussiõnnetus Lihulas

Reedel kell 20.10 õhtul teatati politseile, et Lihulas Tallinna maanteel sõitis Lux Ekspressi reisibuss teelt välja ja paiskus kraavi kummuli. Bussis oli 43 inimest, 11aastane poiss ja 57aastane naine toimetati Pärnu haiglasse, 21aastane naine pöördus hiljem ise haiglasse.

Ülejäänud reisijate vigastused piirdusid kriimustustega, mille plaasterdamise järel toimetati reisijad Lihula Olerexi tanklasse neile järele saadetud bussi ootama.

Esialgse info põhjal võis buss teelt välja vajuda, kuna tee oli libe ja kitsas, juht võis püüda vastutuleva liikluse eest kõrvale põigata. Praeguseks on selge, et juht ei olnud joobes. Liiklusõnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Buss väljus kell 17.55 Kuressaarest Tallinna poole, õnnetus juhtus kell 20.

“Õnnetus toimus Lihulasse sissesõidul vahetult peale seda, kui buss oli keeranud Lihulat läbivale kitsale Tallinna maanteele. Sadas tugevat vihma, mis oli teeolud äärmiselt raskeks muutnud,” selgitas Lux Expressi juht Ingmar Roos Delfile. “Juhi ütluste kohaselt kaldus buss tee servale ning kuna teepeenar oli kitsas, siis paiskus buss küljele. Bussi kiirus oli enne õnnetuse toimumist

22 km/h.”

Lux Express saatis abibussi, mis jõudis kohapeale kell 21.30 ning võttis reisijad Tallinna toimetamiseks peale. Koos reisijatega õnnestus abibussile ümber paigutada ka reisijate pagas.

“Vabandame kõikide reisijate ees toimunud intsidendi pärast ning võtame nendega personaalselt ühendust,” ütles firma esindaja.

