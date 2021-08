Küsimused minister Taavi Aasale

Hiiumaa visiidil käinud Minister Taavi Aas vastas saadetud lugejate saadetud küsimustele.

Inna Loorits küsib: Millal lõpetatakse saarte elanike ahistamine reisijapiletiga?

Mandri inimesed saavad liikuda ühest maakonnast teise tasuta, aga saarte elanikel see võimalus puudub, lähed kodust välja – maksad, tahad koju tagasi – jälle maksad.

Minister vastab: Oma Tallinna kogemusest mina ütlen, et olen reeglina tasuta ühistranspordi pooldaja, aga kindlasti riigi tasandil seda ellu viia on märksa keerulisem kui omavalitsuse tasandil. Sest ka tasuta bussiliiklus on tegelikult omavalitsuste otsus. Riigi tasandil eeldab see koalitsioonipartnerite kokkulepet ja see on palju keerulisem protsess ja ma arvan, et tänases olukorras ei ole see ilmselt saavutatav.

Ettepanek Mari Maarilt: Minister võiks Hiiumaa siseselt ka bussiga liigelda. Minu teada väljub 17.20 Kärdlast buss Paladele (Onu Reinu kohvikusse), aga kuidas edasi sadamasse saab, kas pöidlaküüdiga? Asi peaks ikka nii olema nagu turistidele soovitati.

Minister vastab: Kasutan liikumiseks erinevaid võimalusi – kui Paladele tulin bussiga, siis Paladelt edasi kasutasin tuttavate abi. Volikogust tulime siia, transpordiameti kontorisse jala. Siit läheme ameti transpordiga mõnda objekti vaatama saare peal, Käinasse, ja sealt sadamasse.

Tiia Teder küsib: Miks viimane laev Rohukülast väljub kell 22? Palun rohkem regulaarseid reise ka reede õhtul kell 23.30 ja pühapäeva õhtul. Palun suurendage reiside arvu.

Harri Rinne teeb ettepaneku, et praam tuleks Rohukülast kell 00.30 või 01.00, et ka hiidlased saaks mandril kontsertidelt ja teatrietendustelt samal õhtul koju.

Minister vastab: Sama probleem on ka saarlastel, ka nende soov oleks see, et praamid sõidaksid kauem. Me täna rääkisime TS Laevad juhiga sellest, et tegelikult maksab üks ots 2000 eurot. Ma arvan, et suhteliselt keeruline on korraldada, et niimoodi oleks see igapäevaselt. Küll aga tasub mõelda, kas mõnel päeval nädalas võiks seda rakendada. Mingil nädalapäeval, kas reedel või laupäeval oleks ka hilisem väljumine. Ma ei julge täna öelda, et see on võimalik, sest kui võtta üks päev nädalas ja üks ots maksab 2000 eurot, siis kokku teeb see 100 000 eurot aastas. Küll aga ma arvan, et see on tõesti üks teema, mida mõelda ja ma kindlasti ei ütle, et see on võimatu.

Sten-Martin Saarest küsib: Miks ei võiks teha saarte vahele tasulisi sildmaanteid? Tõkkepuu on ees, ostad netist pileti, vehid QRkoodiga pääslas, sõidad rahulikult üle. Praamid jääksid alles. Pileti [hinna]suhe praamiga oleks näiteks 1:3. Ehk siis, oletame, laevale saad 15 euro eest autoga, sillale 45 euroga. Kellel kiire, see maksab ja oleks alati alternatiiv lisaks olemas.

Minister vastab: Ma arvan, et Hiiumaa sild on nüüd natuke keerulisem teema. Muhulased silda ei taha, aga minu meelest viimasel küsitlusel ütles kuskil 60 protsenti saarlasi juba, et tahaksid. Varasemalt olid saarlased ka niimoodi, et kas ikka tahetakse, aga tänasel päeval ütleb saarlaste enamus, et nad juba tahaksid silda. Saaremaa silla uuringud on tegemisel, vaatame, mida need ütlevad, eriti keskkonnauuringud, aga ma kardan, et ka keskkonnauuringud võivad näidata, et see sild ei ole hea. Seal on lindude rändeteed ja nii edasi, nii et see on palju keerulisem küsimus. Ma ütlen ka oma isikliku arvamuse – miks saartel käiakse, on ikkagi see, et see on teatud mõttes eksootika, teistmoodi elu. Sillad küll ühendavad, aga kas see eksootika ja erilisus jääb enam alles?

Kairi Kivi küsib: Tänases (5.08) Postimehes on kirjas, et uus (lisa)laev, mis valmib 2024. aastal, mahutab kuni 120 sõiduautot ja 300 reisijat.

Kui igas autos on 5 inimest, siis mahub laevale max 60 sõidukit?! Ja kui peaks juhtuma suveperioodil uuesti õnnetus, et üks põhilaev on rivist väljas, siis on meil sama probleem, mis suvel. Loogiline tunduks, et uus laev pigem mahutaks 200 autot, kuna aastatega turistide arv kasvab.

Minister vastab: Nii on kokku lepitud, et selline võiks uue laeva mahutavus olla – kuni 120 sõiduautot ja 300 reisijat. Üks selle laeva ostmise põhimõtteid, et kui Hiiumaa mereteel on madal veeseis ja suure süvisega laevad sõita ei saa, et siis see natuke väiksem laev saaks sõita. Ühelt poolt me tahame madalama süvisega laeva, teiselt poolt peame arvestama ka olemasolevate sadamatega, nende kaipikkustega ja kõikide nende asjadega.

Raul Ernes küsib: Mõistan avalikest esinemistest, et laevad osteti 25 miljoniga. Miks Eesti vabariik on 2014 võtnud omale kohustuse need osta [aastal] 2026 hinnaga

26,6 miljonit?

Minister vastab: Mina ei olnud nende otsuste juures, mis tollal tehti ja mul on neid väga raske kommenteerida.

Andres Andra küsib: Kui saarlane jalaluu murrab, miks ta hiidlased kipsi paneb?

Minister vastab: Seekord murdis jala Eesti ja kipsis olid nii saarlased kui hiidlased.

Küsimusi vahendas

HARDA ROOSNA

