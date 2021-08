Kümme silti Külamäe ristmikul

HARDA ROOSNA

Kõpu küla viieteeristile, kust tee viib nii Kärdlasse, Ristna, Kõpu tuletorni juurde kui Mägipe külla, paigaldasid töömehed kolmapäeval, 4. augustil sildi. Uhke metallraamistuses silt teeb lugeja põgusalt tuttavaks Kõpu poolsaare ja Kõpu küla ajalooga.

Kui nüüd selsamal ristmikul värske pilguga ringi vaadata, torkab silma siltide ja teemärkide rohkus – igaüks isemoodi.

Päripäeva liikudes leiab uue sildi lähedal, jäätmekonteinerite kõrvalt sildi Kõpu poolsaare kaardi ja piirkonda tutvustava tekstiga. See on üsna uus ja päris korralik veel.

Vastupäeva liikudes on uhiuuest, Kõpu küla sildist järgmine silt Kõpu tuletorni ja samanimelise kohviku lahtiolekuaegadega. Selle sildi foto on ajaga pleekinud nii, et ei saa hästi arugi, mida pildil kujutatud. Puust tugipostid on mädanenud ja nii toetub see silt väsinult kõrvalasuva männi tüvele.

Järgmine silt selle kõrval on punase tuletorni pildiga ning teatab Ristna tuletorni ja baari lahtiolekuaegu.

Peaaegu selle kõrval on RMK rohelistes tunnusvärvides ja rebaselogoga silt, mis juhatab teed RMK Ristna loodusmajja.

Üle tee on suur hall-valge silt vabas “rahvalikus” stiilis kirjaga raamil, mis teatab, kui kaugel on Kalana sadam. Samal viidal on raami sees Kalana sadama kohviku ÄÄR nutikalt kujundatud logo.

Veel pisut vastupäeva edasi minnes on tee ääres kaks heinarulli ja neil must tahvel. Tahvlil aga vaba käega valget värvi kiri ja nool, mis juhatab teed JES suvekohvikusse ja Pihla inspiratsioonitallu.

Heinapallide kõrval on väike roheline silt, mis peenes kirjas teatab, et midagi on siin paigas korda tehtud Euroopa Liidu maksumaksja raha toel.

Ja see pole veel kõik! Suur pruun kaheosaline teeviit teatab, kuhupoole jääb muinsuskaitsealune Kõpu tuletorn ning kuspool on Ristna tuletorn ja kaitserajatised.

Veel üks väike teeviit näitab, mis suunas kulgeb Kõpu-Mägipe tee.

Palju pole enam üles lugeda jäänud – paar liiklusmärki “Ristumine peateega”, üks kiirusepiirangu märk

“50 km/h”, paar viita jalgrattatee kohta ja ongi vist kõik.

Tere tulemast Kõpu küla viieteeristile silte uurima!

HARDA ROOSNA

Sildid: silt, teemärgid, teeviit