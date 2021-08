Külaelanikud vaidlustasid kaevandusvarude uuringuloa

Suurepsi küla elanikud esitasid vaide keskkonnaameti 15. juuli otsusele, anda OÜle Avalor Invest luba Suurepsi IV uuringuruumis ehituskruusa ja liiva varude uurimiseks.

Suurepsi külakogukonna nimel koostas vaide Ene-Liis Semper. Dokumendile on lisatud arheoloogiaspetsialist Riin Alatalu eksperthinnang ja sel on 20 külaelaniku allkirjad.

Põhjustena tuuakse välja negatiivne mõju kohalike elanike elukvaliteedile: uue kaevandusala planeerimine Suurepsi küla põlisasustuse keskele, Madise, Tuulevälja, Koplimäe ja Hindriku kinnistute vahetusse lähedusse, kahjustab oluliselt kõigi kohalike elanike elukvaliteeti.

Teiseks tuuakse välja, et külast loode ja lõuna suunas juba paiknevad kaevandused: RMK Suurepsi liivakarjäär ning OÜ Hiiu Teed [nüüd AS Tariston – toim] kruusakarjäär.

Nii RMK Suurepsi karjääri avamisega 2015. aastal kui Hiiu Teede kruusakarjääri avamisega 2016. aastal kaasnes kirglik arutelu, mille käigus kohalikud kinnistuomanikud väljendasid oma muret avatavate karjääride mõjust inimasustusele, märgivad vaide koostajad. Samas tõdetakse, et järgnevad aastad on näidanud, et mure oli põhjendatud: kaevandustegevusega kaasnev müra on igapäevaelus tõsiselt häiriv.

“15. juulil 2021 välja antud uuringuluba DM-115110-12 aga sätestab uuringute läbiviimise tsooniks kohalikele elamutele veel lähemal asuva territooriumi, mistõttu kinnistuomanikena nõuame väljaantud geoloogiliste uuringute loa tühistamist,” seisab 20 külaelaniku allkirjaga dokumendis. Lähimad elamud asuvad uuringualast vaid 120 meetri kaugusel.

Veel juhitakse tähelepanu, et tegu on aktiivse külaga, kus mitmes talus elavad inimesed igapäevaselt. Ka pole uuringuloa andmisel eelnevalt tehtud keskkonnamõju hindamist, kuigi läheduses on Natura alad ja Kõpu maastikukaitseala. Samuti paiknevad uuritaval alal arheoloogiamälestised.

