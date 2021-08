Kolm aastat kaevandust oodates

HARDA ROOSNA

Keskkonnaamet andis loa kruusa- ja liivavarude uuringuks Suurepsi külas sees asuvale Madisemetsa kinnistule, lohutades külaelanikke sellega, et uuringuteks luba antakse, aga kaevanduse rajamiseks tõenäoliselt mitte.

Avamise korral oleks see Suurepsi küla kõrval juba kolmas liiva- ja kruusakaevandus. Teisel pool küla piiril asuvatest kunagistest luidetest nn Käntsa mägedest läänes kaevandab suures mahus kruusa ja liiva Riigimetsa majandamise keskus. Veidi Kõpu poole on otse küla kõrval ASi Tariston kaevandus, mida äsja suures mahus laiendati.

Külaelanik Tiit Männamaa ütles, et tema kolmanda kaevanduse avamisega nõus ei ole: “Olen selle vastu ja mulle see ei sobi – mis küla see siis enam on, siis võiks Suurepsi juba ümber nimetada Karjääride külaks.”

Sama meelt on ka uuringuala lähinaabrid Katrin ja Urmas Liiv, keda võimaliku kaevanduse uuringute plaanist teavitati aprillis. “Kes teeb uuringuid niisama, eesmärk on ikka ju kaevandada,” oli Katrin Liiv kahtlev. “Kõik külaelanikud on selle vastu,” lisas Urmas Liiv.

Eile, 16. augustil saatsid kõik külaelanikud vallavalitsusele kirja, milles paluvad ka uuringuid mitte lubada.

Tänavu juuli keskel keskkonnaameti poolt välja antud uuringuluba võimaldab Võrumaale registreeritud osaühingul Avalor Invest teha uuringuid vaatamata muinsuskaitseameti vastuväidetele. Nimelt ei pidanud Muinsuskaitseamet otstarbekaks geoloogilise uuringu läbiviimist Suurepsi IV uuringuruumi alal. Samuti ei nõustu amet kaevandamisega sel alal, kuna sellega häviks või saaks pöördumatult kahjustada maastiku senine kultuuriväärtuslik kontekst ning väheneks kogu ajaloolise asustusstruktuuriga maastiku väärtus tervikuna.

15. juulil Suurepsi IV uuringuruumile välja antud luba võimaldab 5,56 ha suurusele lahustükile teha 20 kuni 2,5x4meetri suurust ja 6 meetri sügavust uuringukaeveõõnt, et uurida ehitus- ja teeehituseks sobiva kruusa ja liiva varusid.

Luba kehtib kolm aastat, 15. juulini 2024.

Loast ei saa keelduda

Keskkonnaameti maapõuebüroo peaspetsialist Tiit Rahe selgitas, et kui uuringu läbiviimine keskkonda ja muid väärtusi ülemäära ei kahjusta, pole keskkonnaametil õigust uuringuloa andmisest keelduda. “Kuid see ei kohusta ametit kuidagi kaevandusloa andmiseks,” lisas Rahe. “Geoloogilised uuringud iseenesest ei kujuta ohtu loodusele ja ei ole suure keskkonnariskiga tegevus. Pigem aitab piirkonna geoloogiline teave paremini aru saada piirkonna eripäradest ning mõista paremini piirkonna kujunemislugu. Geoloogiliste uuringute abil on võimalik teada saada, milline on just selle paiga maapõue koostis, kuid see ei tähenda automaatselt kaevandamist.

Rahe kinnitas, et uuring ning kaevandamisväärsete varude leidmine ja nende arvele võtmine maavarade registris on küll kaevandusloa saamise eeldus, kuid uuringuloa saamine ei anna kaevandamisloa saamiseks mitte mingit garantiid.

“Uuringu tegemine on ettevõtte äririsk, kuna pole täielikku kindlust, et loodetavat maavara ka maapõuest leitakse,” ütles Rahe.

“Võib julgelt välja öelda, et kaevandamisloa andmine Suurepsis on äärmiselt ebatõenäoline mitmel põhjusel, eelkõige just muinsusväärtuse kaitsmiseks. Uuringuluba taotlenud ettevõtet on sellest takistusest teavitatud – juba uuringuloa saamiseks tuli neil uuringute läbi viimise plaanid vastavalt muinsuskaitseameti nõudmistele ümber teha, et välistada igasugune muinsusväärtuse rikkumine.”Seda, kas OÜ Avalor Invest siiski uuringuid alustab, pole loo autoril korduvatele katsetele vaatamata seni teada saada õnnestunud.

