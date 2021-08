Kaitseliit tänas maleva taasasutajaid

Agnes Katariina Selirand

Kaitseliitlased tervitasid Eesti riigi iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva piduliku rivistusega Kärdla Keskväljaku lipuväljakul.Tänukirjaga peeti meeles neid 12 meest, kes olid Hiiumaal Kaitseliidu maleva taastamise alustalad maikuus 1992: Andres Miller, Aadi Kaasik, Ado Martin, Ats Aug, Janek Aug, Tõnu Soop, Lembit Elmi, Lembit Saar, Olavi Rand ja Urmas Selirand.Kaitseliidu Lääne maleva Hiiumaa malevkonna pealik Mart Reino märkis pidupäeva­kõnes, et iga inimene sai hommikul ise oma kodus oma riigi lippu heisata. Reino meenutas sinimust­valge tähendust, rääkis Eesti Vabariigi ja Kaitseliidu taastamisest.“Maailma riikidest vähem kui kümnendikul on lipp üle saja aasta vana ja veel haruldasem on see, et Eesti esimene lipp on alles,” tõdes Reino.Oma sõnavõtu lõpetas ta tervitusega: “Kõigile tervist, Eesti riigile jaksu ja kasvamist, tulevastele põlvedele tugevust meie riiki hoida!”Malevkonna endine pealik ja ajaloolane Urmas Selirand meenutas kaitseliidu maleva taasloomist Hiiumaal ja edastas Soome sõprade tervitused. Nii Pargase reserv­ohvitseride kui Savonlinna reservväelaste soovi hoida ja kaitsta oma riiki.Päeva pidulikkust arvestades kõlas 1922. aastal Enn Võrgu kirjutatud lipulaul “Eesti lipp” torupillist, mida mängis Kärdla muusikakooli direktor Arvo Haasma.Kaitseliitlasi, naiskodukaitsjaid, noorkotkaid ja kodutütreid rivistas major Tanel Kapper.Vaatamata heitlikule ilmale oli rivistust kuulama-vaatama tulnud hulgaliselt uudistajaid.HELJA KAPTEIN

