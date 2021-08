JK Dago jahid võistlevad MM tiitlite eest

Reedel Tallinnas alanud ja nädal aega kestval purjetamissündmusel Alexela ORC Championship 2021 on võistlustules 104 jahti, sh ka kolm Jahtklubi Dago lippu kandvat purjekat Olympic, Angel-Rose II ja Matilda 4.

ORC B grupis püüab jahil Olympic tiitlit kapten Tiit Vihuli meeskond koos­seisus Aivar Kaljumäe, Indrek Ulla, Meelis Pielberg, Raul Vane, Tanel Trööp, Ivo Kais, Raul Vinnal, Tarmo Vesberg ja Kaarel Kruusmägi.

Angel-Rose II võistleb ORC C grupis, meeskonna kapten on Sven Nuutmann, liikmeteks Mihkel Kosk, Rasmus Maalinn, Martin Länts, Henri August Silluta, Luca Remmel, Kevin Melvin Aasav, Kristiina Truuverk ja Argo Vooremaa.

Ootused on kõrged ORC C grupis võistleva Matilda 4 meeskonnal, kus kapteniks on Juss Ojala ja mees­konnas Karlo Hmeljak, Marek Harjak, Joachim Aschenbrenner, Arne Veske, Kelly Veske, Priit Berkmann, Juul Christopher ja Felix Andresen.

12 riigist saabunud meeskonnad võistlevad kolmes ORC klassis A, B ja C, igas on võita oma klassi maailmameistri tiitlid ja auhinnad. Kõrgemate kohtade eest on eestlaste jahte võistlemas kokku 34.

Pühapäeval toimunud avamistseremoonia ja oludega tutvumiseks tehtud proovisõitude järel anti eile start kahepäevasele, u 30 tundi vältavale sõidule Offshore Race. Homme ja ülehomme peetakse rajasõidud Tallinna lahel ja Naissaare lähistel ning reedel lühem Coastal Race. Võistlusi saab jälgida reaalajas sportrec.eu vahendusel.

Maailmameistrite kroonimine ja parimate au­tasustamine toimub Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse lipuväljakul.

KATI KUKK

