Jälle see hädaolukord!

Suvi kestab. On päikest ja vahepeal äikest. Ja nüüd oleme jälle nagu lahinguväljal. Masendav.

Eilsest kehtestas terviseamet tervishoiualase hädaolukorra, millega alates 20. augustist [Eesti taasiseseisvumise päeval, muide] tõstetakse haiglate valmisoleku taset.

“Peame valmis olema, et haiglasse hakkab rohkem inimesi tulema,” selgitas tervisameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma Vikerraadio saates “Uudis+”. Hädaolukord annab haiglatele võimaluse luua täiendavaid COVID-ravikohti ja saada nende eest rahastust.

Arusaadav, et igaks juhuks tuleb astuda eelnevad sammud, et mitte koperdada siis, kui päris kriis jälle kätte jõudma peaks. Siiski tuleb uus COVID-19 nakatumiste laine ja kõik sellega seonduv sel aastal kuidagi tüütult vara. Võiksime ju nagu juba harjunud olla, et parem hoida kui oiata, aga tõeliselt väsitav on see, et suvine vabadus läbi saab ja juba augustis hakatakse häirekella lööma ja piiranguid seadma.

Positiivne on see, et Hiiumaa vaktsineerimiskiirabi reedene reid õnnestus – kokku soovis ja sai viies peatuskohas kaitsesüsti 161 inimest. Inimesed olid rõõmsad, toetavad, tänulikud. Soovisid jõudu ja tänasid arste, öeldes, et nad teevad tänuväärset tööd. “Hiiumaa lipp tuleb kõrgel hoida, et vaktsineerimistel maakondadest esimesel kohal olla,” ütlesid nad.

Nakatumisnäidu poolest oleme maakondade arvestuses seevastu täitsa viimased – tükk aega pole Hiiumaal koroonaviirusesse nakatunuid olnudki.

Püüame nii hoida!

13. august 2021

Sildid: hädaolukord, lahinguväli, vaktsineerimiskiirabi