HOIATUS: Keskväljaku purskkaevu juures on väga libe

HARDA ROOSNA

Urmas Selirand kirjutas sotsiaal­meedias, kuidas 4. augusti hommikul libises ta jalgratas Kärdla purskkaevu juures märgadel tänavakividel ja ta kukkus.“Sain korraliku ristluude ja selgroo pörutuse, mis juba teist nädalat vaevab. Ise muidud loll, et sinna söitsin, aga sääl on töeliselt libe mitte aint vee, vaid ka tolmust tekkiva libeköntsa töttu,” kirjutas Selirand. “Kuulsin, et on teisigi kukkujaid, kellel vast paremini läind kui mul. Miks kriban? Sellepärast, et hoiatada purskkaevu libedate kivide eest. Mul vist jäid kondid terveks, aga näis, millal taas vanad kondid pörutusest toibuvad. Ju see paar nädalat veel kestab, selili veel magada ei saa. Olge, palun, ettevaatlikud purskkaevuga lustides!”Inge Talts lisas kommentaari, et Pritsumaja juures oleval väljakuosal jäävad rattad kivivahedesse kinni ja mõned kukkujad jõuavad ka EMOsse. Puhkpillipäevadel Kärdla Keskväljakul kuulsin ka ise, kui üks dirigent ütles teisele, et ära sa pillimeeste ette minnes märgade kivide lähedale mine, käi ringiga, need on väga libedad. Ja vesi pladises nii kõvasti, et segas kontserdi kuulamist.Hiiumaa vallavanema asendaja Hergo Tasuja selgitas, et märjana paraku kivid ongi libedad, samas lisab tolm tõesti libedust täiendavalt, aga selle ennetamiseks ja leevendamiseks hooldatakse platsi regulaarselt. “Puhkpillipäevadel avastati vahetult enne kontserti, et veevulin häirib muusikat. Seetõttu ei jõudnud enam reageerida, aga palume sündmuste korraldajatel säärasest soovist varakult märku anda,” lisas Tasuja, et siis saab purskkaevud välja lülitada ehk vee kinni keerata.

HELJA KAPTEIN

