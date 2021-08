Hiiumaa on samuti Eestimaa

Sel nädalal ilmus ERRi portaalis uudis “Valitsus arutab augustis viienda saarte parvlaeva ehituse rahastust”. Praeguste plaanide kohaselt arutab vabariigi valitsus teemat augustis ning 2024. aasta sügisel võiks uus laev liinile jõuda.

On tõsiasi, et lahenduste leidmisega ollakse juba hiljaks jäänud. Nii Heltermaa-Rohuküla kui ka Virtsu-Kuivastu liinil on suveperioodil ja tippaegadel aastaringselt laevad suhteliselt maksimumi lähedaselt ülevedu teostamas.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumil oli plaan viienda laeva osas, mis võinuks liinile jõuda 2022. aasta sügisel. Paraku tõmbasid valitsuse kärpeplaanid sellele vee peale. Nüüd on oht, et oskamatus pikemalt ette planeerida tekitab uue pudelikaela.

TS Laevad raporteerib peaaegu igakuiselt, kui koroonaperiood välja arvata, uutest üleveorekorditest. Näiteks jaaninädalal teenindati kahel liinil kokku 93 132 reisijat ja 36 744 sõidukit ehk vastavalt kolm ja üheksa protsenti enam kui senisel rekordaastal (2019).

Sealjuures on Hiiumaa liinil reisijaid rohkem, kui rahvaarvu põhjal prognoosida võiks. Elanike arv on Saaremaal ja Muhumaal kokku 3,5 korda suurem kui Hiiumaal. Vastavalt 33 500 ja 9600.

Üleveonumbrite võrdlus liigub selles suunas, et Muhumaa liinil on maht peagi vaid kaks korda suurem kui Hiiumaa liinil, kui veel 2019. aasta esimeses kvartalis oli vahe enam kui kolm korda.

Rohuküla-Heltermaa liinil viidi käesoleva aasta juunikuus üle mere 80 157 reisijat ja 35 311 sõidukit. Virtsu-Kuivastu liinil 191 168 reisijat ja 88 178 sõidukit. Vahe on 2,4 ja 2,5 korda. Sealjuures oli üleveo kasv mõlemal suunal, võrreldes eelmise aasta jaanikuuga, enam kui kümme protsenti.

Peame arvestama, et Hiiumaale sõidab laev

75 minutit, aga Muhumaale 27 minutit. Hiiumaa liinil on laevad Tiiu ja Leiger, mõlemad mahutavad 150 sõidukit. Naabritel sama suured Piret ja Tõll, lisaks Regula, kuhu mahub 65 sõidukit. Ehk et ajaga, mil ühele saarele viiakse 150 sõidukit, jõuab teisele viia 365.

Kui valitsus ei oska ette näha, et Hiiumaa ning mandri vahel liikumiste arv jätkab märkimisväärses tempos kasvamist, siis peagi oleme olukorras, kus kasvuruumi enam ei ole, samal ajal selle juurde tekitamine pole võimalik, sest uue laeva tellimine on ajamahukas tegevus.

Riigijuhtidelt ootame oskust asju ette näha ja ennetada. Seega tuleb juba praegu tegeleda Hiiumaa liinile kolmanda laeva toomisega. Valitsuselt ja eriti majandusministrilt ootame selget sõnumit, et sellega tegeletakse.

Hergo Tasuja

Hiiumaa vallavanema asendaja

Ilmunud www.err.ee, 30. juulil 2021.

Sildid: TS Laevad, ükleveorekordid, üleveonumbrid