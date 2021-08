Emmaste põhi­kooli juhib Anneli Sadam

Anneli Sadamal (48) on selja taga esimene töö­nädal 100aastase Emmaste põhikooli direktori ametikohal. Eelmisel õppe­aastal õppis Emmaste põhikoolis 81 õpilast, 30 tüdrukut ja 52 poissi, sel aastal alustab kooliaastat 83 õpilast. Direktor ütles Hiiu Lehele, et näeb väikekooli eelisena paindlikkust kohaneda muutustega haridusmaastikul. “Mul on väga vedanud, et meie koolis on täidetud kõik ametikohad ja õpetajad on valmis ennast arendama ja täiendama,” lisas ta.

Vallavalitsus kinnitas Sadama ametisse juulikuus läbiviidud konkursi tulemusel. Osales kaks kandidaati, komisjon kohtus mõlemaga ning tegi otsuse 26. juuli õhtuks. Konkursil teiseks jäänud kandidaat esitas vaide, kuna hindas, et pidanuks ise konkursi võitma. Hiiumaa vallavanema asendaja Hergo Tasuja ütles, et valla­valitsus vaatas vaide läbi, selgitas asjaolusid ning jättis vaide rahuldamata.

Tartu ülikooli loodus­ainete õpetaja erialal lõpetanud Sadam töötas varem Käina koolis, kus oli õpetajaks 23 aastat. Tal on kümneaastane kogemus kooli direktsiooni liikmena ning arendustegevusi läbiviinud rühmade juhina.

Emmaste põhikooli eelmine direktor Merje Kikas juhtis kooli viis aastat, otsustas siis jätkata õpetajana ning annab nagu varemgi Emmaste koolis ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse ning rootsi keele tunde.

KATI KUKK

