Ekstreemspordisuve kokkuvõte

Elo Saue

Ekstreemspordisuvi 2021 raames toimus sellel suvel Hiiumaal 14 treeningut kolmel mittetraditsioonilisel spordialal.Tasakaaluliini treeneriks oli Andres Kriiska – Hiiumaa noormees, kes peale 14aastasena esimest korda slackline’ga kokku puutumist hakkas ise harjutama ning mullu saavutas Eesti meistri tiitli tasakaalu­liini trikkides. Treeningud toimusid Kärdla, Emmaste ja Palade kooli juures olevatel tasakaaluliinidel.Rulatreeninguid viis juuli alguses Kärdla keskväljakul läbi Romario Siimer, kes rulatamisega alustas Elvas viieaastasena. Praeguseks on ta rulaga sõitnud juba 19 aastat ning kavatseb seda teha ka järgmised 19 aastat! Romario on osalenud paljudel rula­võistlustel ning saavutanud häid kohti. Ühtlasi on Romario ka Hiiumaa Spordikeskuse ette ehitatava trikipargi üks planeerijatest.Juuli viimasel ja augusti esimesel päeval andis trikitõukeratta treeninguid Deeno Lippand. Trennid toimusid Kärdla keskväljakul, vihmaga Mängude majas sees ja ka Noortekeskuse taga rambil. Deeno on tõukerattaga tegelenud viimased 14 aastat, neist juba kaheksa aastat juhendab ta ka nooremaid ning annab Viljandis tõukeratta trenne.Treeningutel osales 25 Hiiumaa last, paljud neist kõigil aladel ja mitmel korral, nii et osaluskordi sai kokku 50. Kas seda on palju või vähe, ei oskagi hinnata, kuna tegemist oli esmakordse taolise ettevõtmisega. Suurem ja mitmekesine valmiv trikipark uue Hiiumaa Spordikeskuse ees loob ekstreemsportlastele head tingimused edasiseks harjutamiseks ja õpitud oskuste arendamiseks. Noorte jätkuva huvi korral võib mõelda ka järgmisel aastal analoogsete treeningute korraldamisele. Eriti, kuna rulasõit on juba Olümpiamängude kavas – ei pruugi minna enam kaua, kui muudki ekstreemspordialad sinna jõuavad!Ekstreemspordisuve 2021 toetas Eesti Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupp.Treeningud toimusid koostöös Hiiumaa Spordikooli ja erinevate osavaldade noorte- ja vaba aja keskustega.

Hiiumaa Spordikooli

direktor

Sildid: ekstreemspordisuvi 2021, rulatreeningud, tasakaaluliin