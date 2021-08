EBS valis 30 Eesti tulevikutähte

Estonian Business School (EBS) teatab, et algatas tunnustuse 30 Under 30, et tiivustada alla kolme­kümneaastaseid silmapaistvaid noori eestvedajaid digiuuenduse ja/või rohepöörde valdkonnas.Kandidaatide seast valis EBSi komisjon välja 30 alla 30aastast noort, kellest on juba praegu näha, et nad saadavad korda suuri tegusid ja valutavad südant meie tuleviku pärast. Tegemist on noortega, kes on võtnud endale missiooniks muuta digitaliseerimise ja jätkusuutlikkuse valdkonda.Esimesi tiitlisaajaid esitleti 19. augustil EBSi suvekoolis. Nimekirjas on nii ettevõtjaid, teadlasi kui kohaliku elu edendajaid.30 tulevikutegija seas on Hiiumaalt pärit ettevõtja Kaarel Kotkas (26), kes on endale nime teinud isikutuvastusprogrammi Veriff loojana. Kotkas on Veriffi kaasasutaja ja tegevjuht. Märtsis 2020 valis Ernst & Youngi Eesti haru ta aasta ettevõtjaks ja 2018. aastal valis Nordic Business Report ta Põhja-Euroopa 25 mõjukaima noore ettevõtja hulka.Samas nimekirjas on ka üks Saaremaa ettevõtja, Grete Riim (30), kes on Suckõrsi (esialgu Pillirookõrs) kaasasutaja ja tegevjuht. Suckõrs tõi esimesena turule pilliroost joogikõrred. Praegu toodetakse pilliroost nii ühekorra- kui ka korduskasutatavaid joogikõrsi ning kõrvale aretatakse uudset pilliroopõhist materjali, asendamaks ka teisi ühekorraplaste. Umb­rohuna kasvavat pilliroogu tuleb loodusest eemaldada, et säilitada looduslik mitme­kesisus ja vältida veekogude kinni kasvamist. Seega lahendataksegi kaht probleemi korraga: piiratakse pilliroo vohamist ja pakutakse lahendus meie maakera painavale plastireostus­probleemile, kirjutatakse Grete Riimi esitluses.EBSi missiooniks on inspireerida ja toetada ettevõtlikke noori ning aidata neil saavutada oma täit potentsiaali.ToimetajaHARDA ROOSNA

Sildid: 30 Under 30, EBS, Veriff looja