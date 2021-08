COVID-19 Hiiumaal, 23. augusti seisuga

Koroonaviiruse leviku riskitase Eestis on kõrge.

Hiiumaale lisandus eelmisel nädalal 12 positiivset proovi. Haigestunutest suurem osa viibib saarel eneseisolatsioonis.

Testimine

Saatekirja tavapäraseks testimiseks (PCR test) saab perearstilt või perearsti nõuandetelefonil 1220 helistades. Võimalik on ka tasuline testimine, täpsem info polikliiniku registratuurist tel 462 2795.

Vaktsineerimine

Vaktsineerimine on avatud kõigile alates 12. eluaastast. Aja saab broneerida digiregistratuuri www.digiregistratuur.ee ja telefoni 1247 teel.

Hiiumaa kõigist elanikest 69 protsenti on vähemalt ühe kaitsesüsti saanud.

Piirangud

Neljapäevast, 26. augustist laieneb maskikandmise kohustus kõikidele avalikele siseruumidele, kus ei kontrollita COVID-tõendit. Endiselt on maskikandmise kohustusest vabastatud kuni 12aastased lapsed või kui suu ja nina katmine on tervislikel või muudel olulistel põhjustel vastu­näidustatud.

Samast päevast tuleb täiskasvanutel COVID-tõendit hakata esitama kõikide allpool nimetatud tegevuste ja ürituste puhul nii avalikes sise- kui väliruumides: sportimisel, treenimisel, noorsootöös, huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja täiendõppes; spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel; saunades, spaades, veekeskustes ja ujulates; avalikel koosolekutel ja üritustel, sealhulgas teatris, kinos, kontserdil, konverentsil; muuseumites ja näitusasutustes; meelelahutusteenustel; toitlustusettevõtetes kohapeal söömisel-joomisel.

COVID-tõendit ei pea kontrollima piiramata territooriumiga väliürituste puhul.

Tõend

COVID-tõendi aitavad vajadusel luua ja printida osavalla­majad, raamatukogud ning Sotsiaalkindlustusameti

teeninduspunkt Leigri väljakul. Viimases kohas osutatakse abi ka välismaalastele.

Päevakohane ja pikemate selgitustega info on leitav lehelt www.kriis.ee

HERGO TASUJA

Hiiumaa kriisikomisjoni esimees

Sildid: COVID-19, testimine, tõend, vaktsineerimine