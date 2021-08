COVID-19 Hiiumaal, 16. augusti seisuga

Koroonaviiruse leviku riskitase Eestis on kõrge. Hiiumaa nakatumise näit on maakondadest kõige madalam. Samas lisandus eelmisel nädalal kolm positiivset proovi. Haigestunutest kaks viibivad saarel eneseisolatsioonis.

Testimine

Saatekirja tavapäraseks testimiseks (PCR test) saab perearstilt või perearsti nõuandetelefonil 1220 helistades. Võimalik on ka tasuline testimine, täpsem info polikliiniku registratuurist tel 462 2795.

Vaktsineerimine

Vaktsineerimine on avatud kõigile alates 12. eluaastast. Aja saab broneerida digiregistratuuri www.digiregistratuur.ee ja telefoni 1247 teel.

18. augustil saab vaktsineerida Hiiumaa haiglas.

Hiiumaa kõigist elanikest 68 protsenti on vähemalt ühe kaitsesüsti saanud. See on selgelt kõrgeim näitaja maakondadest. Samas 12–15aastastest on vaktsineeritud 40 protsenti.

Piirangud

Alates 9. augustist on sisetingimustes üritustel ja tegevustes lubatud osaleda kuni 50 ning õues kuni 100 osalejat, kui ei kontrollita nakkusohutust.

Kui tagatakse, et osaleda saavad üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19 haiguse läbi põdenud või negatiivse testitulemusega inimesed, võib sisetingimustes osaleda kuni 6000 ja välitingimustes kuni 12 000 külastajat.

Nakkusohutuse kontrolli erandi said valitsuselt vaid jumalateenistused ja parvlaevade söögikohad.

Uued piirarvud ei puuduta kaubandustegevust ja teiste teenuste, sealhulgas majutusteenuse osutamist, kus jäävad kehtima inimeste hajutamise ja desinfitseerimise nõuded.

Oma nakkusohutust ehk vaktsineerimist, COVID-19 haiguse läbipõdemist või negatiivset testitulemust ei pea esialgu tõendama alla 18-aastased.

2. augustist kehtib Eestis maskikandmise kohustus ühistranspordis.

Päevakohane ja pikemate selgitustega info on leitav lehelt www.kriis.ee

Hergo Tasuja

Hiiumaa kriisikomisjoni esimees

Sildid: COVID-19, koroonaviirus, testimine, vaktsineerimine