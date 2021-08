Bobik ja kuumalaine

Tere! Arvamusliider Bobik võtab jälle sõna, nagu isegi arvata võite. Huhh! Selleks korraks on va kuumalaine loodetavasti läbi. Nüüd on vihma ka tulnud ja loodus hakkab jälle lokkama. Kuumalaine ajal oli mul päevade viisi keel ripakil ja õues ma kaua olla ei jaksanud. Nojah, toas oli ka ikka peaaegu 30 kraadi sooja. Kõige pikemad jalutuskäigud tegin Oma Inimesega varahommikul või hilisõhtul, kui oli jahedam. Nojah, Minu Inimene on lõunamaadel käinud ja ütleb, et ega siis seal ilmaaegu siestat peeta. Kui te ei tea, siis see tähendab, et keskpäeval kõige palavamal ajal lihtsalt puhatakse. Tööd tehakse just hommikuti ja õhtuti. Aga mida me näeme Eestimaal? Mõni masohhist valib just kõige palavama aja olematu muru niitmiseks. Noh, kui pole muud teha, siis lasku aga käia.

Nojah, mul polnud selle natuke liiga palava ilmaga üldse kerge, sest mina ei saa ju kasukat maha visata. Veetsin suurema osa ajast voodi all, seal on jahedam. Mis inimeseloomadel viga: rõivad maha ja asi korras! Aga Minu Inimesel polnud ka kerge. Istus arvuti taga ja pidi tööd tegema, higipull otsa ees. Noh, ja siis ta ostis selle vibraatori… ei, ventilaatori ikka. See on selline riistapuu, mis puhub tuult isegi siis, kui tuult üldse ei ole. Aga noh, mis te arvate, kuhu ta selle pani? Ikka minu lemmiktugitooli juurde. See mulle üldse ei meeldi. Va ventilaator keerab ennast siia ja sinna ja teinekord puhub tuult minu peale. Ei meeldi mulle palavus, aga karvakasukat sasiv tuul ka mitte.

Nojah, ja siis lugesime netist pealkirja “Suve kuumim õlu”. No mis te kostate? Mina õlut ei joo, aga Minu Inimene ütles, et tema igatahes jooks kuuma ilmaga pigem külma õlut. Talvel võib ju jooke kuumutada, noh, näiteks hõõgveini teha, aga suvel palavaga tahaksid isegi inimesed jahutavaid jooke.

Mina joon ainult vett, aga meil siin Polgus läks arteesiakaevu toru katki. Kaev purskab, nagu jaksab. See on vist Kärdla kõige suurem arteesiakaev. Olgu, nagu on, kaevu juurest kraavist olen ikka juua saanud ja Inimene vahetab mul joogikausis ka vett vähemalt korra päevas. See tuleb kraanist, aga on ikkagi puhas vesi. Nüüd on meie kaevule küll uus toruloru olemas, aga ega selle paikapanemine vist väga lihtne ei ole. Vaatame siis, kuidas sellega läheb. Eks ma hoian silma peal, õpetan mehi, kui nad tööd tegema tulevad, ja annan teada, kuidas läks.

BOBIK

arvamusliider ja kuumateadlane

Sildid: arteesiakaev, arvamusliider, kuumateadlane, puhas vesi