Algas kandidaatide registreerimiseks esitamine kohalikeks valimisteks

Kolmapäeval, 18. augustil algas kandidaatide ja valimis­liitude registreerimiseks esitamine oktoobris toimuvateks kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks. Esimest korda saab seda teha valimiste infosüsteemi kaudu elektrooniliselt.

Erakonnad ja valimisliidud saavad kandidaate registreerimiseks esitada 21 päeva jooksul, kuni 7. septembri kella 18ni. Valimistel on võimalik kandideerida ka üksikkandidaadina.

Selleks, et valimisliit saaks kandidaate esitada, tuleb valimisliit esmalt registreerida ja tähtaeg selleks on hiljemalt 2. september. Valimisliite ja kandidaate registreerivad valla ja linna valimiskomisjonid.

Kõik Eesti 79 omavalitsust võtavad vastu avaldusi kandidaatide ja valimis­liitude registreerimiseks nii koha­peal kui ka elektrooniliselt valimiste infosüsteemi kaudu. “Võimalus esitada dokumendid infosüsteemi kaudu ja need seal digi­allkirjastada, muudab asjaajamise paberi­vabamaks ja ka mugavamaks, sest siis pole vaja eraldi valimis­komisjoni kohale minna,” sõnas riigi valimis­teenistuse juht Arne Koitmäe.

Ta tuletas meelde, et valimis­liitudel tuleb sõlmida seltsingu­leping, mis reguleerib liidu liikmete omavahelisi suhteid. Lepingu näidise leiab valimiste veebilehel.

Kes saavad kandi­deerida, kes valida?

Kandideerimisõigus on hääle­õiguslikul Eesti ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on vähemalt 18aastane ja kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on 1. augusti seisuga omavalitsuses, kus ta soovib kandideerida. Kandidaat saab korraga kandideerida vaid ühes valimisring­konnas.

Tänavustel kohalikel valimistel on kaks omavalitsust, kus on mitu ringkonda. Tallinnas on iga linnaosa eraldi ringkond ehk kokku kaheksa ringkonda. Neli ringkonda moodustas ka Peipsiääre vald. “Kõigis teistes oma­valitsustes on üks ringkond,” märkis Koitmäe.

Valijate nimekirjad koostab siseministeerium 17. septembri seisuga. Pärast seda elukoha aadressi andmetes tehtud muudatusi arvesse ei võeta. Hääleõiguslik isik saab valida üksnes oma elukohajärgses valimisring­konnas üles seatud kandidaatide vahel.

Kohaliku omavalitsuse volikogude valimiste eelhääletamine ja elektrooniline hääletamine algab

11. oktoobril, valimispäev on 17. oktoobril.

Volikogu liikmete arv väheneb

Tänavustel kohalikel valimistel valitakse üle Eesti kokku 1717 volikogu liiget. Eelmistel valimistel 2017. aastal oli mandaatide arv 12 liikme võrra suurem.

Eelmiste valimistega võrreldes väheneb volikogu liikmete arv seitsmes kohalikus omavalitsuses: Alutaguse vallas, Vormsi vallas, Tapa vallas, Kanepi vallas, Põltsa­maa vallas, Valga vallas ja Rõuge vallas. Kui teistes omavalitsustes vähendati liikmete arvu kahe võrra, siis Rõuges kaotati varasemad valimisringkonnad ja volikogu liikmete arv väheneb seetõttu kaheksa võrra.

Volikogu liikmete arv suureneb kahe koha võrra neljas omavalitsuses: Keila linnas, Saku vallas, Muhu vallas ja Luunja vallas.

Hiiu maakonnas on seekord erinevalt eelmistest, 2017. aasta kohalikest valimistest, üks valimisringkond. Hiiumaa vallavoli­kogusse aga valitakse sama arv, 23 volikogu liiget.

Naabrite juures Saare maakonnas on kolm omavalitsusüksust. Muhu valla­volikogusse valitakse 15, Ruhnu vallavolikogusse 7 ja Saaremaa valla volikogusse 31 liiget.

Naabrite juures Lääne maakonnas on samuti kolm omavalitsusüksust. Haapsalu linn valib volikogusse 25, Lääne-Nigula vald samuti 25 ja Vormsi vald 7 liiget.

Toimetaja

HARDA ROOSNA

Sildid: kandidaadid, kohaliku omavalitsuse volikogu valimised