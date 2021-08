Intervjuu AS TAriston Lääne regiooni ja pindamise valdkonna juhi Raigo Sahteliga

Mis juhtus ASi Tariston 17. augustil tehtud pindamisega Lehtma teeristist Malvaste teeristini? Miks bituumen või mustkate teekattega ei haakunud ja autosid määris?

Vastab Lääne regiooni ja pindamise valdkonna juht Raigo Sahtel: 17.08.2021 teostas AS Tariston pindamistöid T-80 Heltermaa-Kärdla-Luidja 30,110 km kuni 33,496 km lõigul. Ilmaprognooside järgi oli oodata sademeid alates kella 13st. Enne saju algust olid töövõtjal pindamistööd lõpetatud ja pinnatud alale liiv laotatud, seda selleks, et kiirendada [pindamiskatte] formeerumist ja kontrollida emulsiooni võimalikku kerkimist. Kuna antud emulsioon ei käitunud lagunedes selliselt nagu ilmastikukindel emulsioon peaks käituma, olime sunnitud täiendavalt puistama teekattele liiva. Emulsioon tungis ka sellest liivakihist läbi ja hakkas hoopiski vahutama ja voolama, mida ei saa juhtuda ilmastiku­kindla emulsiooni puhul, mida me tavaliselt pindamisel kasutame. Töövõtja ei teostanud pindamistöid vihmasaju ajal ja emulsiooni (pindamisemulsioon koosneb tänapäeval 70 % bituumenist ja 30 % veest) selline käitumine, teekattelt äravoolamine, tuli suure üllatusena. Kahjuks peab ka tõdema, et väga paljud autod ei pidanud kinni kehtestatud 30 km/tunnis kiirusepiirangust.

Kes juhtunu eest vastutab? Kas keegi hüvitab autoomanikele autode määrdumisega tekitatud kulud? Pigipesu näiteks ja kes selle teelõigu uuesti korda teeb?

Tulenevalt lepingu tingimustest tuleb töövõtjal, ASil Tariston soodsate ilmastikuolude korral, kasutades oma rahalisi vahendeid, defektid korrastada ja uuesti pinnata. Kahjunõuete menetlemisega tegeleb samuti AS Tariston. Pigipesu kompenseerime, kui on tõendatud, et auto on määrdunud vastaval kuupäeval seda objektilõiku läbides.

Kas AS Tariston saab emulsiooni tarnijale kahjunõude esitada? Kas teete seda?

See pole nii must-valge teema, kuna nõuded on erinevalt tõlgendatavad, kuid teeme endast parima. Oleme varem ka üllatusi kogenud, kuid seekordne voolamise ulatus oli esmakordne.

Küsis HARDA ROOSNA

