Võrkpalliturniir täitub tõhusalt

Käsil on viimane registreerimisnädal osalemaks tänavusel, järjekorras 64. Hiiumaa võrkpalliturniiril. Iga päevaga liitub uusi soovijaid ja jäänud on vaid käputäis vabu kohti. Naiskondi on kirjas 17, meeskondi 14. Mõlemaid saab turniiril osaleda kuni 20, ühtekokku enam kui 300 võrkpallurit.Korraldajad Hiiumaa Võrkpalliklubi ja ajaleht Hiiu Leht ootavad huvi ka kodusaare sportlastelt. Praegu on teada vaid korraldajaklubi meeskonna osavõtt. Hiiumaa naiskonda veel kirjas ei ole. Hiiumaa spordikooli treener Marge Vähter ütles, et soovib oma trennitüdrukud mängima tuua, aga võistkond ei ole veel koos.Hiiumaa võrkpallurite osalusega võistkondadest on turniirile tulemas Robin Valtingu sõpruskonna Määrdetiim ja Kristjan Tatari punt Koi-Ott. Täpsem hiidlaste osalus selgub võistkondadelt ülesandmislehe saamisel. Tänavu esitatakse võistkondade koosseisud turniirieelsel nädalal elektrooniliselt, et vähendada otsekontakte mandaadis.Seni registreeritud võistkondadest on koostatud järjekord osavõttu kinnitava tasu maksekuupäeva alusel. Seda juhuks kui Vabariigi valitsuselt tuleb võistluse ajaks turniirist osavõtjate arvu mõjutavaid piiranguid. Eesmärk on 1958. aastast järjepidevalt toimuv turniir igal juhul läbi viia. Võist-kondade kirjapanek tänavusele turniirile lõpeb 2. augustil või kohtade täitumisel.Lisainfot leiab FB ürituse lehel “64. Hiiumaa võrkpalliturniiri 2021”, mida uuendatakse vähemalt kord nädalas. Turniirile osalejaks saab võistkond pärast osavõtumaksu tasumist. Täpsemalt saab lugeda juhendist, mis asub ajalehe Hiiu Leht kodulehel Võrkpalliturniiri rubriigis.64. Hiiumaa võrkpalliturniir peetakse Kärdla staadionil, kuhu võistluspäevaks paigutatakse tosin võrkpalli-väljakut, millest pooled on nais- ja pooled meeskondade päralt. Tulised pallimängud käivad igal väljakul vahetpidamata kella 10.30st hommikul umbes kella 18ni õhtul.Päeva lõpuks selguvad turniiri karikavõitjad nais- ja meeskondade seas, kes pälvivad Hiiumaa klaasikunstniku Kalli Seina kujundatud karikad. Alagrupimängudel tugevamate seast välja langenutele on mängu jätkamise motivatsiooniks põhikarikaga samane Väike Karikas. Kõik autasustatavad saavad mälestuseks klaasikunstniku Anne-Liis Lehe loodud medalid.Mulluse 63. Hiiumaa võrkpalliturniiri võitsid naiskond Sparta Tallinnast ja meeskond Javicar Laualadu Saaremaalt. Viimane on karikat püüdmas ka tänavu. Karikat tulevad nõudlema ka tunamullused võitjad, eelmise aasta turniiri vahele jätnud Saaremaa naised ja Märjamaa SK mehed. Kaugemad tulijad on Tartu-, Võru-, Põlva- ja Viljandimaalt.Hiiumaa võrkpalliturniiri eelarve on ligi 9000 eurot, millest olulise osa moodustavad Hiiumaa võrkpalliklubi edukad projektid Eesti kultuurkapitalile ja koostöö-leping ASiga Selver. Turniiri läbiviimisse panustavad läbi võrkpalliklubi Hiiumaa vald ja Hiiumaa spordiliit ning ajalehe Hiiu Leht omanikfirma OÜ Saaremaa Raadio. Auhinnalauda aitavad katta Hiiumaa ettevõtjad.

KADI KIIVER

Sildid: Hiiumaa võrkpalliklubi, Hiiumaa võrkpalliturniir, registreerumine