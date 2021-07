Tuuletorn jõudis ettevõtlusauhindade esikümnesse

KRISTINA HALLA

Elamuskeskus Tuuletorn on üldse teine Hiiumaa ettevõte, mis ettevõtluskonkursi 27 aasta jooksul finaali jõudnud.

Elamuskeskus Tuuletorn kandideeris konkursil „Ettevõtluse auhind 2021” aasta turismiedendaja kategoorias ja jõudis kümne parima sekka, kelle seast konkursivõitjad valitakse välja oktoobriks.

Sel nädalal käis Tuuletornis EASi esindaja, kes keskuse juhatajale Kristina Hallale andis üle vastava diplomi ja kommikarbi ning tegi keskuses tutvumisringkäigu.

Kristina Halla ütles, et EASi eesmärgiks oli täiendada ja täpsustada kandideerimisankeedil esitatud infot.

„Vana Käina spordimaja, mis aastaid seisis tühjana, on saanud ainulaadseks objektiks – Elamuskeskus Tuuletorn,” ütles juhataja. Tema sõnul on Tuuletorn on Hiiumaa ainulaadsust elamuslikult esitav atraktiivne, kvaliteetne ajaveetmiskoht, kus nauditakse kohalikku toitu, pärandkultuuri, lugusid, huumorit, loodusväärtusi ja Baltikumi kõrgeimat, 20 meetrist sise-ronimisseina. Kiiduväärt on ka see, et avamisaastaks planeeritud külastajate prognoos, mis algselt oli 25 000, sai ületatud – mullu toimus kokku 33 135 külastust.

1. juunil 2020 avatud Tuuletorn pälvis mullu novembris ka Lääne-Eesti parima turismiteo auhinna.

Dale LD. oli esimene

Esimese Hiiumaa ettevõttena jõudis riikliku ettevõtlus-konkursi finaali Emmaste plastiettevõtte AS Dale LD, mis 2014. aastal konkureeris piirkonna ettevõtja kategoorias. Konkursivõitu Hiiumaale tookord siiski ei tulnud.

Ettevõtluse auhind on kõrgeim riiklik tunnustus ettevõtjatele. Konkursi eesmärk on tõsta esile innovaatilisi ja edumeelseid ettevõtteid, tunnustada ettevõtlikkust ja parimaid Eesti ettevõtteid.

Lisaks toimub paralleelselt Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Eesti ettevõtete konkurentsivõime edetabeli konkurss. Kahe konkursi parimatest valitakse aasta ettevõte 2021.

Konkursikategooriate valik on aastate jooksul muutunud, tänavu kuulutatakse välja aasta innovaator, aasta eksportöör, aasta disainirakendaja, aasta turismiedendaja, aasta pereettevõte ja aasta välisinvestor.

Võitjad selgitatakse koostöös valdkonna asjatundjatega, kes hindavad nii ettevõtete majandusnäitajaid, suuremaid saavutusi kui ka panust ühiskonna arengusse.

Ettevõtluse auhind on pikima ajalooga ettevõtluskonkurss Eestis, mille ajalugu ulatub 1996. aastasse kui president Lennart Meri eestvedamisel korraldatid konkurss tiitli “Välisinvestor 1995” väljaandmiseks. EASi eestvedamisel toimub konkurss tänavu 21. korda.

HARDA ROOSNA

Sildid: Elamuskeskus Tuuletorn, ettevõtluskonkurss, Hiiumaa ettevõte, turismiedendaja