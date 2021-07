Tõll põrutas Kuivastus vastu kaid

Parvlaev Tõll sõitis kolmapäeval Kuivastu sadamasse sisse sõites vastu kaldarampi, mille tulemusena sai kahjustada nii ramp, laev ise kui ka tekil olnud president Kersti Kaljulaidi üks saateautodest.

Virtsust kell 14.05 väljunud Tõll jõudis Kuivastusse kella 14.30 ajal, põrutades pealtnägijate sõnul kõva pauguga vastu kaid.

“Laev lähenes kuidagi liiga kiiresti. Silmaga paistis, et ega ta pidama ei saa. Igaks juhuks surusin jalad maha. Mõtlesin, et pauk lööb bussi ka liikuma,” rääkis Meie Maale Tõlli vööris eesotsas olnud Tallinn-Kuressaare liinil sõitva Lux Expressi bussi juht Vallo. Hetkel, kui praam esiotsaga kaid rammis, istus bussijuht rooli taga. Buss õnneks laeva kokkupõrkest kaldarambiga paigast ei liikunud.

Tabas ühte saateautot

“Üks suur rauakolakas lendas vastu minu ees seisnud presidendi ühte saateautot nii, et selle esiklaas purunes,” kirjeldas bussijuht. Bussis olnud reisijad ei saanud tema sõnul enne midagi aru, kui pauk käis. Kui praam visiiri üles tõstis, selgus, et laeva enda ramp on kõveraks väändunud. “Visiiri ülestõstva silindri ümbruse raud oli käkra surutud kokku vastu silindrit,” meenutas bussijuht.

Kuna ka kaldaramp väändus kokkupõrkest praamiga kõveraks, keeras Tõll otsa ringi ja suundus teise kai äärde ja autod sõitsid laevalt mööda teist rampi tagurdades maha.

“Ramp on täiesti kõver. Nüüd on sadamas sellised autode järjekorrad. Kai on triiki täis,” ütles üks reisijatest. Viimasena sõitis laevalt maha Lux Expressi buss. Intsidendi tõttu jõudis buss Kuressaarde graafikujärgsest ajast 20 minutit hiljem.

President tuli Saaremaale

Virtsust Kuivastusse sõitnud Tõlli pardal viibis ka Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid. “Saarlasena on riigipea ikka igal aastal leidnud väikese perioodi tihedas ajakavas, kus olla lihtsalt tavaline saarlane. Nii et töökohtumisi järgmistel päevadel tal plaanis ei ole. Küll võib oodata kohtumisi kalavõrkude, külapoe, kadakate ja kõige muu toredaga,” ütles presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe.

Vaatamata sellele, et üks saateautodest sai kahjustada, jätkas tema sõnul sama auto Saaremaa poole teekonda. “Autol sai vigastada esiklaas ja kapott. Sõiduk viidi remonti,” lisas politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Katrin Loo.

Võib olla nädalaid rivist väljas

Mis põhjusel Tõll kolmapäeval vastu kaid sõitis, ei ole seni teada, kuid TS Laevad esialgse hinnangu kohaselt oli tegemist tehnilise rikkega. TS Laevad juhatuse esimees Indrek Randveer ütles kolmapäevaõhtuses telesaates Ringvaade, et kui tavaliselt sõidab parvlaev kai äärde kiiruse pool sõlme, siis õnnetuse hetkel oli kiirus oluliselt suurem.

“Laev ei ole mitte päevi, aga võib olla ka nädalaid rivist väljas,” lausus Randveer. Õnnetuse põhjus selgub tema sõnul järgmisel nädalal, kui tehnilised uuringud on läbiviidud ja seadmed üle vaadatud.

Mis puudutab Kuivastu sadama kahjustada saanud kaldarampi, siis sadamate haldusfirma AS Saarte Liinid juhatuse esimehe Villu Vatsfeldi sõnul otsustatakse edasine tegevus pärast põhjalikku ekspertiisi. “Vastavalt sellele, kas ehitatakse uus või remonditakse vana,” ütles Vatsfeld.

Seoses Tõlli kahjustustega sõitsid kolmapäeval ja ka eile Virtsu-Kuivastu liinil parvlaevad Piret ja Regula vabagraafikus.

