Suts Sõru Saundil

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik küsis Hiiumaa vallalt nõu, mida ette võtta selleks, et vaktsineerituse taset tõsta ja algav COVID-19 haigestumiste kolmas laine n-ö maha suruda.

Hiiumaal on üle 60aastastest kaitsesüsti saanud enam kui 80 %, 70–79aastastest koguni 93 %. Küll teeb muret noorte vaktsineerimine, arvestades, et kooliaasta algus ehk 1. september on üpris lähedal. “Kahe kaitsesüsti saamiseks, arvestades nädalaid kahe süsti vahel, on käes otsustavad hetked,” nentis Hiiumaa vallavanema asendaja Hergo Tasuja ministrile saadetud vastuskirjas. On ju 12–15aastastest Hiiumaa noortest kaitsesüsti saanud vaid iga kaheteistkümnes ning 16–17aastastest napilt enam kui kolmandik. Ehk vahe vanemate vanusegruppidega on märkimisväärne. Vallapoolne soovitus oli, et noorte vaktsineerimine toimuks nende kodukohas ega eeldaks sõitmist mandrile.

Lahendustena pakuti veel välja, et vaktsineerimisbuss, mis järgmisel nädalal on Viljandi folgil, võiks tulla ka Sõru Saundile ja teistelegi saare suurtele suvesündmustele.

Alustada tuleks ka eelregistreerimata vaktsineerimistega – vald on omalt poolt valmis selleks sobivad ruumid leidma. Samuti võiks alustada vaktsineerimisega parvlaeval. See on aeg, kus inimene niikuinii 75 minutit paigal on ning kus tal oleks mugav ja lihtne end vaktsineerida lasta. Arvestades, et suvisel ajal on saarel palju külastajaid, aitaks see tõsta ka teiste maakondade elanike vaktsineerituse taset.

16. juuli 2021

