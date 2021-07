Saare elanike arv kasvab

Šokeeriv

“Ma ei tea, kas ma ei oska või ma ei taha midagi rääkida….” – - – “Mis ma salgan: minu esimene mõte on, et keegi on selle [rambi hingedelt] maha võtnud. Muud ma ei oskagi öelda.”

Kunagise valitsuse Estonia huku uurimise komisjoni esimehe MARGUS KURMi kommentaar uurijate šokeeriva avastuse kohta, et

28. septembril 1994 uppunud parvlaev Estonia vööriramp on täiesti avatud. Dokumenteeritult on ramp olnud laeva küljes ja pea suletud asendis nii 1994., 2000. kui ka 2019. aastal.

ÕL, 15. juuli 2021