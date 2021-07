Puhkame loorbereil

Hiiu maakond on eakate vaktsineerimistempolt olnud esirinnas ja 70protsendilise vaktsineerituse saavutasime rekordkiirusega. Olime teistele Eesti maakondadele lausa eeskujuks ja saime kiita.

Praegu aga vaktsineerimine Hiiumaal toppab. Ometi on meie laste ja noorte hulgas vaktsiini saanud vähesed.

Lausa kolm nädalat tuleb oodata enne kui vaktsineerimisvõimalus avaneb, kuigi COVID-19 haigestumise kolmas laine kogub aina hoogu. Ja kuu aja pärast peavad õpilased ja õpetajad kooli minema.

Alles 12. augustil saavad soovijad alates 12. eluaastast end Kärdla Kultuurikeskuses COVID-19 vastu vaktsineerida.

Milles asi? Kas varem tõesti ei saaks?

Endine peaminister Andrus Ansip väitis Vikerraadios, et tema teab, mis on õiged põhjused, miks kaitsesüstimise tempo seisma on jäänud. Tema andmetel ei jagata mingil põhjusel vaktsiine üle Eesti laiali, vaid hoitakse laos ja millegipärast ei toimu üle Eesti ka eelregistreerimata vaktsineerimisi.

Põhjus aga on lihtne – see “millegipärast” tähendab, et süstijaid ei jätku, kuna meditsiinitöötajad puhkavad. On ju suvi ja peale kohutavalt pingelist poolteist aastat koroonaga, on nad selle puhkuse auga ära teeninud.

Just süstijate vähesuse tõttu seisavad vaktsiinid laos ja kaitsesüsti soovijail pole kuhu õlga alla panna.

Mida siis teha? Kas lihtsalt oodata? Vaktsineerimisbussi ja puhkuste lõppu.

