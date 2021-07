PRIA büroo kolis Käinast Kärdlasse

Emaspäevast, 12. juulist on põllupidajail ja loomakasvatajatel asja endisesse Hiiu maavalitsuse majja Leigri väljak 5 – seal asub nüüd PRIA Hiiumaa teenindusbüroo. Aastaid oli PRIA Hiiumaa büroo Käinas Mäe tn 2 huvi- ja kultuurikeskuse ruumides ja vaatamata riigipoolsetele katsetele Kärdlasse kolida ei soovitud. Ka Käina vald oli stabiilsest rentnikust väga huvitatud.

Nüüd aga planeerib Käina osavald kultuurikeskuses põhjalikku remonti ja ka muudatusi. Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg ütles, et keskuse üks hooneosa läheb remonti ja see häirib teiste seas ka PRIA ametnike tööd. Ka ebaõnnestus esimene riigihange ja teine katse alles kestab.

“Andsime kõigile [rentnikele] teada, et kohe-kohe läheb remondiks, aga siis tekkis ebakindlus, et kui pikalt me siin tolmu sees oleme,” ütles Jõpiselg.

Uue hanke Käina huvi- ja kultuurikeskuse kolmanda etapi rekonstrueerimistöödeks kuulutas Käina osavalla valitsus välja 8. juulil, pakkumuste tähtaeg on 3. august.

Eelmisele, aprillis välja kuulutatud hankele tuli vaid üks pakkumine osaühingult Reparo Ehitus. Osavald lükkas pakkumuse tagasi, kuna selle maksumus ületas hankelepingu eeldatavat maksumust.

Järgmise sammuna on PRIA praegustesse ruumidesse plaanis kolida Hiiumaa haigla perearstikeskuse filiaal. Ka peaks Kärdlas 2024. aastal valmima uus riigimaja, kuhu oli PRIA ametnikud nagunii kavas kolida. Seetõttu lõpetas PRIA üürilepingu juba praegu ja selle uus asukoht on Kärdlas nn Polgus.

Juba leitud

PRIA kontrolliosakonna haldusuurija Pilvi Laid ütles, et uues kohas on neid juba üles leitud ja ukse taga käidud. Kontor on avatud küll kolmel päeval nädalas, aga vastuvõtt käib ainult broneeringute alusel, lisas ta.

Käinas Mäe tänaval oli PRIA neljal töötajal kasutada kolm kabinetti. Sama palju on neid ka Leigri väljaku majas, aga nüüd on klienditeenindaja jaoks eraldi ruum.

PRIA Hiiumaa büroo ametnikud on neljast töötajast kaks. “Meil on jah nii, et on neli töötajat erinevate ametinimetustega ja töötame kolmes büroos,” selgitas Laid. Hele Savenkov on Lääne-Eesti büroo peainspektor.

Neljast töötajast kolm elab Käinas ja nende jaoks läks töölesõit 20 kilomeetrit pikemaks, ühe jaoks aga lühemaks.

Kui EL toetuste algusaegadel oli üks argumente, miks PRIA ametnikud Käinas peavad asuma, see, et suur osa Hiiumaa põllupidajaid ja loomakasvatajaid toimetaski Käina kandi viljakail maadel, siis nüüdseks on ka see muutunud ja tegusaid põllumajandusettevõtjaid jagub kõikjale, muuhulgas ka Kõrgessaare osavalla maadele.

Sildid: haldusuurija, peainspektor, PRIA ametnik, PRIA Hiiumaa teenindusbüroo