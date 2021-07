Palavus paneb põdema

Helja Kaptein

Ikka on ilma kirutud, aga sellist pikale-veninud leitsakut ei mäleta vanemadki inimesed. Ometi on neilgi päevil töötajaid, kes ka selle kuumaga rassima peavad.

Paljude asutuste ja ettevõtete töötajad kurdavad soojade ilmadega tööruumis liiga kõrge temperatuuri või tuuletõmbuse pärast. Üks kuumalaine küll möödus, aga juba ennustavad sünoptikud taas termomeetri näitu tavapärasest kõrgemaks.

Üleriigiline kurb seis

Tööandja kohustuseks on ohutu ja tervisthoidva töökeskkonna loomine, selle üheks osaks on sobiv temperatuur ja piisav õhuvahetus.

Tööinspektsiooni meedianõunik Kristel Abel rääkis, et kuumade ilmadega seotud vihjeid saabub tööinspektsioonile üsna palju. Need algasid umbes 18. juunist ning sellest kuupäevast kuni tänaseni on tööinspektsioon saanud kas e-kirja või telefoni teel natuke üle 40 vihje, mis seotud palavusega. Kõige kuumematel päevadel saabus viis kuni kaheksa teadet päevas, et töökeskkonna temperatuuriga pole kõik nii nagu peab. “Vihjetes on kirjeldatud nii kuumarabandusi, kokkukukkumisi kui ka oksendamist,” rääkis Abel lisas. Probleeme esineb väga erinevates töövaldkondades ja vihjeid tööruumide liig kõrgest temperatuurist tuleb nii tootmisest, jae-

kaubandusest kui tervishoiust.

Probleeme meilgi

ASi Dale LD. juhataja Anita Kaerma selgitas, et nende ettevõttes on tööruumidesse paigaldatud konditsioneerid, lisaks kohtventilaatorid.

“Probleemne on kaarhall, kus vaatamata konditsioneeridele tõusis kuumalaine ajal sisetemperatuur lubatust kõrgemale,” ütles Kaerma. “Et veidigi ruume jahutada, lubasime avada ööseks uksed, mis muidugi tõi kaasa tõmbetuule.”

Kaerma lisas, et mitte ainult töölistel, vaid kõigil inimestel on pikalt sellist kuumust raske taluda, sest see ei ole Eestis tavapärane.

Tehaseruumides statsionaarselt paigaldatud termomeetreid ei ole, kuid temperatuuri on võimalik mõõta. Ja muidugi on töötajate puhkeruumis joogivee automaat, kust saab vett võtta.

ASi M ja P Nurst juhataja Agur Nurs rääkis, et neil on enamus tööruume ja puhkeruum konditsioneeridega varustatud, kõige halvemas seisus on plastitsehh. “Tööruumides on termomeetrid ja töötajatel, kelle ruumid on liiga soojad, saavad end jahutada konditsioneeritud ruumides. Aknaid ja uksi avades tekib loomulik tuule-tõmme, seda ei ole mõistlik alati teha, tuleb pidada silmas erinevaid aspekte,”“ lisas juhataja. Puhas ja külm joogivesi tuleb neil kraanist, sellega varustab tehast Kärdla Veevärk.

“Meie majas on palju töötajaid, see tähendab ka erineva sooja ja külma tajumisega arvestamist ja kõige olulisem on siin kaastöötajatega arvestamine,” ütles Nurs.

OÜ Hiiumaa Köök ja Pagar personalijuht Ülle Lobja rääkis, et töötajate puhkeruumis ja kontoriruumides kasutavad nad jahutamiseks õhksoojuspumpasid. Laos ja tootmisruumides aga on jahutussüsteem, mis toimib koos ventilatsiooniga.

“Suure kuumaga oleme paigaldanud tööruumidesse lisaks ka ventilaatoreid,” lisas ta. “Tuuletõmbusega meil probleemi ei ole kuna uksi ja aknaid tootmises avada ei tohi.”

Ettevõtte pagari- ja kulinaariatööstuse tootmis-ruumides on olemas termomeetrid. Samuti on pidevalt kõigile saadaval joogivesi vee-automaatides. Kuumal perioodil tellitakse juurde ka pudelitega mineraalvett.

Lobja tõdes, et suvi on tõesti meeletult kuum ja loomulikult kurdetakse palavuse üle nii kodudes, õues olles kui ka tööd tehes.

Sildid: konditsioneer, kõrge temperatuur, kuumad päevad