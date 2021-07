Õppimine kui elu suurim seiklus

Globaalse haardega ettevõtja, innovaator ja taastava majanduse visionäär Gunter Pauli pidas juuni viimasel päeval Kärdlas haridusteemalise avaliku loengu. Üleliia palju kuulajaid saalis polnud ja sellest on kahju, sest lisaks loengus räägitule ja raamatutesse kirjutatule oli üht-teist õppida ka 65aastase Gunter Pauli suhtumisest lastesse.

Pauli, kel on kuus last kahest abielust, rõhutas mitu korda, et tal on kuus last. Hiiumaal kaasas oli tal neist kolm nooremat, kõik poisid. Kõiki kolme isa saalile ka tutvustas.

Loeng oli planeeritud Kärdla kinosaali, kuhu päikest ei paista ja mille aknad on pimendamiseks suletud topeltruloodega. Selle asemel, et vastuvõtja pakutud loengupaiga kunstvalgusega leppida, ütles Pauli, et soovib saali päikesevalgust. Aknad olid kõrgel ja üks välimistest ruloodest ei avanenud. Gunter Pauli kutsus appi ühe oma poegadest, tegi oma käsivarrest ja õlast talle redeli, poiss ronis aknale ja rullis kinnijäänud ruloo üles.

Õppimine lugude ja küsimuste kaudu

Gunter Pauli rääkis avalikus loengus laste õpetamisest lugude kaudu ehk tervikliku õppe programmist “Seiklus”. See on tema välja töötanud õpetamise viis, mis paneb kokku lugude jutustamise, teaduslikud teadmised ja kogemusliku õppe. Lugude kaudu õpivad lapsed nägema maailma kui terviklikku seostatud süsteemi. Õppematerjaliks on Gunter Pauli enda kirjutatud 365 lastelugu, mis jutustavad teemadest, millest lasteraamatud enamasti vaikivad – tulevikuühiskonnast, tulevikutööst ja ühiskonna muutuvatest vajadustest. Need lood ei anna valmis lahendusi, vaid ärgitavad lapsi ise uurima, avastama, katsetama ja järgi proovima.

Näitena vastas ta küsimusele, miks sebrad ei haigestu malaariasse. Selgub, et kuna päike soojendab musta ja valget värvi erinevalt, tekkib sebra triipude kohal ehk nahapinnal nii tugev õhuvool, et sääsed, kes malaariat levitavad, ei suuda sebra nahale lihtsalt kinnituda. Või näiteks küsimus, miks puugid on kasulikud? Küsimusele, miks puugid on kahjulikud, on ju lihtne vastata – nad levitavad raskeid haigusi – vastupidisele küsimusele vastuse leidmiseks aga peab olema leidlik ja ettevõtlik. Või siis pealtnäha lihtne küsimus, miks lehed sügisel puudel maha langevad? Niisuguste küsimuste ja lugude kaudu õpivad lapsed ise maailma uurima ja avastama. Gunter Pauli ütles, et on oma õppemeetodit luues eeskuju võtnud Sokrateselt, kes samuti õpetas küsimuste ja lugude kaudu olles õpilasega dialoogis ja püüdes äratada temas huvi ise vastuseid otsida ja leida.

Kui järg jõudis saalisolijate küsimusteni, esitasid kõik küsijad oma küsimused inglise keeles, kuigi olemas oli sünkroontõlge. Üks küsimus käis selle kohta, kuidas räägitud lood on mõjunud Gunter Pauli enda lastele. Selle asemel, et oma laste eest vastata, suunas ta küsimuse oma poegadele, kellest igaüks andis erineva vastuse. Isa aga ei kommenteerinud ega täiendanud ühegi poja vastust.

Ettevõtlik kool

Hiiumaa arenduskeskuse konsultant Henri Reeder, kes on õppinud ajalooõpetaja ja täiendanud end ka klassiõpetaja erialal, ütles, et talle avaldas Gunter Pauli räägitust muljet see kui palju on teadust meie ümber looduses ja kui palju saab ära seletada selliste lugudega. “Vaadata iga loo taha sügavuti ja kui laps kasvab, siis seesama lugu, mida sa talle oled juba jutustanud, teha iga jutustamiskorraga detailsemaks ja lisada juurde nüansse, et ta sellestsamast loost saaks rohkemat – see lapsepõlvelugu ei pea jääma lihtsakeseks, vaid sellest võib kunagi välja kasvada teaduslik lugu.”

Reederi sõnul korraldasid nad loengu selleks, et meie koolid ja õpetajad võtaks rohkem kasutusele lapsi ettevõtlikkusele suunavaid õppemeetodeid. Gunter Pauli esines Kärdlas tasuta ja Reeder ütles, et kuna Paulise ise väga tahtis tulla, polnud tema esinema saamine keeruline. “Tundub, et tal on juba mingi isiklik side Hiiumaaga tekkinud, nii et see polnud üldse keeruline, pigem oli see isegi temapoolne soov,” ütles Reeder.

Loengul olid kohal Kärdla kooli ja veel mõne kooli esindajad ning koolidele saadeti edasi ka loengu videosalvestus. Gunter Pauli raamatutest on eesti keelde tõlgitud 12, eksemplarid, mis tal kaasas olid, müüdi läbi hetkega.

Juurde saab neid hankida Lilleoru keskuselt ja Henri Reederi kaudu.

Reeder rääkis, et Ettevõtliku kooli programm, mille Hiiumaa koordinaatoriks ta on, jätkub ka suvel ja ettevõtlike koolide võrgustiku liikmed korraldavad palju suviseid laagreid. “Loodan, et ka Hiiumaal hakkab kõik see nüüd uuesti liikuma – koroonaajal olime natuke pausil küll, aga usun, et juba järgmisel aastal saame korraldama hakata õppereise,” ütles Reeder. Koolid saavad ise kokku panna reisi marsruudi, üks tingimus on, et nad külastaksid ka ettevõtteid ja võrgustikku kuuluvaid ettevõtlikke koole. Programmist Ettevõtlik kool aga tasutakse reisikulud – majutus, toitlustus ja sõit.

Sildid: Gunter Paul, innovaator, taastava majanduse visionäär