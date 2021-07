Moonsund Runti testsõit

Kaheksakujulise Moondsund Runti regati testsõidule asunud kaljas HiiuIngel kapten Ain Tähiste meeskonnaga uurib, kui kaua 300miilise teekonna läbimiseks kulub – avaetapp läbiti kolme päevaga.

Kärdla sadamast mootori jõul lahkunud uhke laev esitles merele jõudnult purjesid, mida alusel on kokku kaheksa. Suuna Lehtma sadamale võtnud HiiuIngel tegi mootorite jõul pöörde, heiskas siis seitse purje ning möödus sadamast, et kaile maha jäänutele lehvitada. Laevaehitaja Andrus Padu, kes seekordset reisi kaasa teha ei saanud, jälgis sadama muulilt, kuidas purjed meeste kätejõul kerkisid ja tuult püüdsid.

“Kõrvalt on hea vaadata – kui ise laevas oled, siis ei näe kõike – purjede kuju ja asendeid – kõrvalt näed siluetti. Ja nii lähedalt veel – tavaliselt sõidab täispurjes laev avamerel ega tule sadama lähedale – oli hea lähedalt vaadata,” selgitas Padu. “Kui on esimene purjedega sõit hooajal, annab alati midagi paremaks teha, põhimõtteliselt saab seda kogu aeg paremaks sättida, selles mõttes oleme alles alguses.”

Padu ütles, et tegemist ainult ühe osalejaga võidusõiduga, aga tegelikult on küsimus selles, kas sellise laevaga on üldse võimalik see teekond läbi purjetada – see on nagu suur malemänguülesanne iseendale. Teel on kivid, madalikud, laiud – tuleb valida õige trajektoor, ette ennustada tuult, uskuda või mitte uskuda ilmateadet ja valima õige tee, et takistustest mööda saada, sest otse vastu tuult ei saa ju sõita,” kirjeldas Padu malemängu muutujaid.

Padu tõdes, et regatti võib korraldada ikka, küsimus on, kui kaua see aega võtab. HiiuIngli meeskonnal ongi kavas kogu teekond hoolega kaardistada.

Õhtuks naabrite juures

Teisipäeval Kärdla sadamast teekonda alustanud HiiuIngel oli eile keskpäeval Sõrve sääre otsast möödas ja tõenäoliselt jõuab õhtuks Kuressaarde.

Hinnanguliselt umbes 150miilise teekonna läbimiseks kulub seega umbkaudu kolm päeva. Teisipäeval, kui kaljas HiiuIngel Kärdla sadamas meeskonna, proviandi ja päästeparvedega varustati, ütles kapten-reeder Ain Tähiste, et tuuleolud on segased.

Logiraamatusse kandis kapten kõigepealt meeskonnaliikmed ja siis miilinäidu, et oleks täpselt teada, kui palju miile merel läbiti ja kui palju tuli mootorit kasutada. Tuuleprognoos eesootavaks reisiks polnud just liiga hea, lubati muutlikku ja vähest tuult.

“Küll me saame masti kraapida, tuulesõlmed, asjad-värgid – kõik on olemas,” naeris Tähiste. “Ilmateade ütleb, et meil on mõistlik minna siit ida poole ehk läbi Püssirohu silma, läbi Väinamere ja eks vaatame, mis ajaks me siis Soela väinas oleme,” arutles kapten ja tõdes, et tuuleolud on segased. “Pigem on tuult vähe, aga tuleb sõita. Mingil ajal öösel oleme juba teisel pool avamerel, kus loodame rohkem tuult püüda.”

Keskkonnas MarineTraffic on näha, et 30. juuni hommikul ehk 24 tundi peale teeleasumist siksakitas HiiuIngel Sõru sadama lähistel, järgmise 24 tunniga jõudis Sõrve sääre otsa. Tuult oli neil päevil napid 3–4 meetrit sekundis, Ristna lähistel vaid pisut enam, puhanguti kuni 8 m/s.

Sildid: HiiuIngel, laevaehitaja, Moonsund Runt, Regatt