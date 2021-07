Mandrilaste kool?

Read intervjuust

“Paljudel on muidugi tohutu kriblamisvajadus, nad elavadki oma edevust läbi selle välja – see on lühivorm, mis on nii lihtsasti tehtav ja olemuselt laisk, nii et sul pole mingit vastutust. Selliseid laisku vorme, kus ennast välja elada, on tänapäeval liiga palju. Suurem rumalus jõuab sinuni liiga kergesti, isegi kui sa ei taha sellest osa saada.”

Näitleja MÄRT PIUS sellest, miks talle ei meeldi sotsiaalmeedia kanalid nagu näiteks Facebook ja Twitter.

LP 16. juuli 2021