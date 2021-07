Maaleht valis oma lemmikuks MUHVi külad

Meeli Küttim

Enne jaani anti Vabaõhumuuseumi Kolu kõrtsis külade suurpäeval üle Aasta küla tiitel. Eesti aasta külaks tunnistati Harjumaal Kose vallas asuv Viskla küla.

Hiiumaalt aasta küla tiitlile kandideerinud Muda, Ulja, Harju ja Valgu külad, mida liidab külaselts MUHV, sai ühena kolmest Maalehe lemmiku tiitli.

Auhinda üle andnud hindamiskomisjoni esimees Jüri Ratas ütles, et konkursil osalenud 15 küla näitasid, et Eesti külaelul on tulevikku. “Eesti küladel on elujõulisust. Komisjoniga külasid külastades nägime palju rõõmsaid ja positiivseid inimesi. See käik oli nagu viieteistkümne väga huvitava raamatu lugemine.”

Ühtlasi andis Jüri Ratas maaeluminister Urmas Kruusele edasi sõnumi, et käesolevat konkursi tuleb kindlasti jätkata.

“Vahel loen jutte sellest, kuidas maaelu on hääbumas. Pean tunnistama, et kuigi oleme eestlastena suured muretsejad, siis konkursi raames erinevaid külasid väisates ei kohanud ma ühtegi mureliku kogukonda. See näitab, et nende külade eestvedajad on suutnud tekitada midagi meie jaoks väga erakordset. See väärib tunnustust. Nagu ütlevad ka laulusõnad, kõik on kunagi saanud alguse külast! Sügav kummardus kõigile kogukonna inimestele,” ütles minister Kruuse.

Aasta küla konkursi peaauhinnaks on juhtmevabade aiatööriistade komplekt Husqvarnalt ning aasta külas hakkab lehvima ka Riigikogu esimehe kingitud Pika Hermanni tornis olnud Eesti Vabariigi lipp.

