Luidja supluskohas vohab sinivetikas

Terviseamet võttis nädal tagasi, 29. juunil veeproovi Luidja supluskohast. Reedel, 2. juulil saabunud vastusest selgus, et Luidja rannavees vohabki sinivetikas.

Terviseameti veebilehel saab kontrollida, milline on suplusvee kvaliteet rannas, kuhu ujuma minna soovitakse. Luidja ranna kohta on seal nüüd märge: “29. juunil võetud veeproovis oli väga palju potentsiaalselt toksilisi sinivetikaid. Seega suplemine seal ei ole soovitatav. Väga palju esines liiki Nodularia spumigena. Vähemal määral esines proovis ka teisi potentsiaalseid toksilisi liike perekonnast Dolichospermum.”

Terviseamet soovitab sinivetikate hooajal ohutu suplus-kogemuse kindlustamiseks enne vette minekut veenduda vee puhtuses – kui märkate, et vesi on muutunud tänu silmaga nähtavatele helvestele kollakas-roheliseks ja kogu kaldaäär on kaetud tiheda rohelise massiga, millel on kopituse lõhn, siis võib tegu olla sinivetikatega. Kui vee värvi muutvad helbed on nii väikesed, et vette pistetud oksal püsima ei jää, on sinivetika tõenäosus veel suurem.

Sinivetikas ohustab eelkõige väikeseid lapsi, vanemaid inimesi ning kodu- ja karjaloomi. Koertel piisab mürgituse saamiseks karva lakkumisest peale sinivetikaid sisaldavas vees ujumist.

