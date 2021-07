Luguse jaaniturniir võrkpallis 2021

Tiina Koit

Juba üheksa järjestikust aastat on jaanilaupäeva hommikul Luguse muruväljakutele kogunenud võrkpallihuvilised nii Hiiumaalt kui mandrilt, et osaleda Luguse jaaniturniiril võrkpallis.

Osalejateks nii päris-, isehakanud- ja suvehiidlased kui hiidlaste sõbrad – nii kogenud mängijad kui harrastajad. Need, kes korra juba Luguse jaaniturniiril osalenud, naljalt enam kõrvale ei jää.

Turniiri korraldamisel on jõutud kõigele mõelda, et osalejad ja kaasaelajad ennast teretulnuna tunneksid ja turniir tõrgeteta sujuks. Selge on see, et sellise turniiri korraldamine nõuab väga head meeskonnatööd ning seda on märganud ja oskavad tunnustada ka osalejad.

Kõigil üheksal järjestikusel aastal Luguse jaaniturniiril osalenud Jaana Üksik toob esile: “Kõige ägedam on ikkagi see, olgugi et peakorraldajad on Kersti ja Kaius, siis tegelikult on vist kõigile aru saada, kuidas terve küla on turniirile õla alla pannud: vaimselt, füüsiliselt ja materiaalselt.”

Sama kinnitab ka Erkki Kallas, kes osalenud seitsmel turniiril üheksast: “Luguse jaaniturniir on musternäide sellest, et hea asja korraldamine ei nõua tingimata palju vahendeid, vaid gruppi aktiivseid kohalikke entusiaste. Tulemuseks on ägeda atmosfääri ja fiilinguga üritus, mis pakub midagi nii tippsportlastele kui lihtsalt harrastajatele ning tõmbab ligi hulgaliselt osalejaid ilma suurema reklaamita.”

Peakorraldajad Kersti ja Kaius Põtter kinnitavad samuti, et ilma sellise tubli meeskonnata nagu neil, sellist turniiri ei korralda. Suur-suur tänu ja kummardus Janale, Üllele ja Kaiale! Aitäh kohtunikele Veikkole ja Kirstile, sekretäridele Lottele ja Teelele! Aitäh, Alice ja Jaanus, tänu kellele saavad kiiresti maha mõõdetud väljakud! Samuti suur tänu kõigile turniiri toetajatele! Kersti sõnul oli ta rõõmsalt üllatunud, kui pärast turniiri pöördusid tema poole kaks osalejat, kes otsisid võimalusi, kuidas turniiri edaspidi toetada.

Eks igal aastal ole omad väljakutsed. Tänavu otsustas vingerpussi mängida ilm – turniir algas ja lõppes päikesepaistes, ent turniiri jooksul näitas ilm ka teistsugust palet. Kui korraldajad olid juba käega löömas, siis osalejate entusiasm ei raugenud ka tihedas vihmasajus ja äikeses, mis taamal kõmises. Nii mängisidki võrkpallurid taas päikese välja. Ka hallis vihmasajus said osalejad tunda end hoituna, kuna nagu võluväel ilmus võileibade, kringlite ja muude suupistete kõrvale kuum tee värskelt korjatud piparmündilehtedest.

Kokku osales tänavusel turniiril kaheksa võistkonda. Neist kõige ladusamat mängu näitas seekord võistkond Lotto-Triinud, kus mängisid Martin Lauri, Erkki Kallas, Markus Pink, Marek Sahtel, Jaana Üksik ja Mari Vahtra.

Teiseks tuli võistkond Fa-Fa, kuhu kuulusid Kertjan Novek, Steven Saarnak, Silvester Ilumets, Mario Vool, Anett Karjamaa ja Annemar Neiland.

Kolmanda koha saavutas võistkond Luguse koosseisus Markus Uuskari, Martin Uuskari, Peeter Luik, Kaius Põtter, Kevin Põtter, Kersti Põtter, Alice Mikk, Merle Villmäe, Tõnis Villmäe ja Karl Kustas Toimra.

Päeva lõpetaski kõigi turniiril osalenud võistkondade autasustamine ja auhindade loosimine kõigi osalejate vahel. Fortuunaks oli väike Ingel.

Usun, et nii nagu Erkki Kallas veendunult ütles: “Kindlasti plaanin osaleda ka edaspidi!”, mõtlevad ka ülejäänud tänavusel turniiril osalejad. Seega, kohtumiseni juubelihõngulisel kümnendal Luguse jaaniturniiril võrkpallis 23. juunil 2022.

