Kurioosum: Kes varastas Lenini?

Ülle Marks

Sel suvel Suuremõisas maalimas käinud kunstnik Ülle Marks avastas 4. juulil, et lossi pööningult on kadunud Lenini pilt, mis oli seal ammust aega rippunud.

Pilt oli torgatud naela otsa ja päev varem oli see veel alles olnud.

Pudisenud krohviga seinal rippunud pilt koos vana katkise pootshaagiga moodustas omapärase ansambli, mille Ülle Marks oli eelmisel aastal ka fotole jäädvustanud.

Nüüd postitas ta maalina mõjuva kõneka foto sotsiaalmeediasse ja küsis: “LENIN on VARASTATUD! Kes varastas Suuremõisa Lossi pööningult Lenini? Eile oli see veel alles. PS. Pildil on otsmikul naelaauk.”

“Külaline ei pea võõrustaja vara, mis iganes see on, mitte ära viima, sisse vehkima,” kirjutas Ülle Marks ja soovis, et ehk jõuab tema sõnum

pikanäpuisikuni.

“On kahju, et võõrustaja, Suuremõisa Lossi usaldust kuritarvitatakse, pikad näpud ei sobi, olgu see ihaldusobjekt mis tahes, seekord Lenini pilt. Küsimus on varguses,” selgitas ta Hiiu Lehele. “Aga selle pildi võiks tagasi tuua küll, no see, kes pihta pani. Pangu pilt tagasi, sama vargsi, kui ärandas, suurema kärata. Kus tegijad, seal nägijaid.”

Imelik ja erandlik juhtum

Lossi külastusjuht Ingrid Saarnak ütles, et tegemist on erandliku juhtumiga, mida ehk polekski pidanud võimendama.

Lossi külastajad käituvad tema sõnul valdavalt kenasti ja on väga tänulikud võimaluse eest vaadata lossi ka seestpoolt, keldrist pööninguni– sellest annavad märku rohkete tänusõnadega sissekanded külalisraamatus.

Kadunud pildiga aga polnud Ingrid Saarnaki andmetel seotud mingit erilist lugu – vanad nõukogudeaegsed õppematerjalid jäid pööningule seisma nii nagu need 80ndatel sinna viidi.

Omamoodi ajaloomälestis on see siiski ja sellisena äratab ka huvi. Ka Marksi postitusele sotsiaalmeedias järgnes “poliitiline seisukohavõtt”, et Lenini koht ongi ajaloo prügikastis.

Ülle Marks ütles lehele, et kellegi poliitilised eelistused pole selles loos olulised, küsimus on varguses: “Ma jagasin selle artikli just eelnimetatud kaalutlustel. Minu postituses jäävad oluliseks usaldus, eetika ja seadused. Kümme käsku.”

4. juulil oli Suuremõisa loss avatud mängu Unustatud Mõisad raames.

Sildid: kuritaritamine, Lenini pilt, pööning, pootshaak