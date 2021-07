Koos saame hakkama

Alates eilsest on kahel järgneval nädalal Hiiumaal rekordiliselt festivale, teatrietendusi ja suvesündmusi, sh festivalid Sõru Sound,

Vahuveiniviikend, Homecoming, X Pühalepa Muusikafestival, XV Hiiumaa puhkpillipäevad, kodukohvikud jne.

Kokku on järgmistel nädalatel võimalus saada osa ligi sajast kultuuri- ja spordisündmusest Hiiumaa eri paigus, on meie turismi-klastri juht Kristel Üksvärav kokku lugenud ja kutsub kõigest sellest osa saama.

Muret teeb, et TS Laevad viib eeloleval nädalavahetusel parvlaeva Tiiu minema ja Hiiumaa liinil sõidab väiksem Regula. Rõõmu, aga see, et liikumisvõimaluste parandamiseks nii saarele, saarel kui saarelt ära on kõigi osapoolte koostöös päris palju ära tehtud. Nädalavahetuseks on Hiiumaa parvlaevaliinile pandud lisaväljumisi ja laevafirmalt on lubadus, et kõik soovijad toimetatakse kohale. Lisareisid on tellitud ka Hiiumaa ja Saaremaa vahelisele Sõru-Triigi liinile ning reedel ja pühapäeval väljuvad Hiiumaa suunal ka lisalennud.

Korraldajad soovitavad jätta võimalusel auto Rohukülla, sest Heltermaa sadamast saab ühistranspordiga edasi nii Kärdlasse, Käinasse, Emmastesse kui Sõrule. Nii on eilsest kuni pühapäeva, 1. augustini tellitud maakondliku liinina lisabussid, et laevalt tulijail oleks võimalus saada ühistranspordiga kuhu vaja. Ja sõit maakonnaliini bussis on tasuta.

Kui vahepeal tundus, et käib lausa konkurss, kes kõvemat „seakisa teeb” ja laevafirma kohta kõige sandemini öelda oskab, siis nüüd on halvas olukorras keskendutud lahenduste otsimisele: selleks pannakse käiku lisareisid nii merel, maal kui õhus. Kõik, nii vald kui vedajad, püüavad anda oma parima, et külalised saaks tulla osa saama meie imelisest kultuuri- ja turismisuvest. Kakluseta, koostöös ja ilma soleerimata on koostöö kõige ladusam.

30. juuli 2021

Sildid: festivalid, Lisareisid, suvesündmused, teatrietendused