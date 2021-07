Kommentaar

Miks tulid Gunter Pauli loengut kuulama ja mis sellest meelde jäi?

Hiiumaal sirgunud ja koolis käinud, aastaid nii Eestis kui Melbourne’is lennujuhina töötanud Niels Rattiste: “Gunter Pauli on üks tunnustatumaid säästva ning kestliku arengu visionääre maailmas ja ma olen tema Sinise majanduse teemalisi loenguid, ettekandeid ja intervjuusid kuulanud ja vaadanud aastaid juba. Tema visioon üldiselt kõnetab mind. Ja kui ma nägin juhuslikult (plakat väljakul), et ta tuleb Kärdlasse rääkima, siis ma haarasin võimalusest temaga isiklikult kohtuda ja teda elusuuruses esinemas vaadata. Ma ei tulnud otseselt selle haridusinnovatsiooni pärast, mida ta muuhulgas viljeleb, vaid pigem üldisest huvist.

See, et ta on seotud Dagoplastiga tuli suure üllatusena. Positiivsena muidugi. Ja see, et ta huvitub vetikate jms loodusliku tooraine kasutamisest ning taastuvenergiast on ka väga hea uudis. See Hiiumaa visioon, millest tema rääkis, on midagi, millele ma võiks kahe käega alla kirjutada ja mis mulle ka enim imponeeris

Ma usun, et see haridus-innovatsioon on ka oluline, millest ta rääkis ja ma näen, et Hiiumaal võiks sellel olla tulevikku läbi Vabakooli Kõpus ja loodetavasti tulevikus ka mujal. Hiiumaa vajab alternatiivset ja senisest enam elukeskkonnale ja elurikkusele suunatud haridust ning suhtumise muutust kogukonnas.”

Küsis HARDA ROOSNA

Sildid: kestliku arengu visionäär, lennujuht