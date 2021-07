Kiri Hiiumaa labori sulgemisest

minister Tanel Kiik, Riigikogu esimees Jüri Ratas.

Oleme Hiiumaa valla poolt olnud korduvalt suhtluses Terviseametiga seoses Hiiumaa labori sulgemisega käesolevast aastast.

“Uue korraldusega pakume võimalust igas kuus tuua proove kahel neljapäeval, aastas teeb see kokku 24 korda. Lisaks veel 12 korda aastas saab võtta vajalikke tarvikuid,” selgitas Kristi Tammearu, Terviseameti terviseohutuslabori Tallinna labori juhataja.

Selleks, et tagada akrediteeritud labori kvaliteedinõuded, on mitmete näitajate puhul nõue, et proov peab jõudma laborisse analüüsimiseks 6–12 tunni jooksul, seega on tarvis eritransporti. Hiiumaa on meretagune maakond, mis tähendab, et oleme sõltuvuses laevaliiklusest. See omakorda seab piirangud proovide pealinna transportimisele. Nüüd on meil võimalik aasta jooksul 24 korda proove anda ning neile vastuseid saada. Või korraldada proovide viimine mandrile iseseisvalt.

Viimane vahejuhtum pärineb käesolevast nädalast (Hiiu Lehe lugu*), kus veeproov, mis teisipäeval võetud ja välja saadetud, saab/sai vastuse alles täna, reedel, s.o kolme päeva pärast. Ajal, mil Hiiumaa ja Hiiumaa rannad on turistidest tulvil, valitseb mitme päeva jooksul teadmatus, kas vette minek on ohutu.

Oleme murelikud, et riigi teenused liiguvad inimestest kaugemale. Eelmisel aastal alanud tervisekriis tõestas, kuivõrd vajalik on, et Terviseameti esindaja on saarel kohapeal olemas. Täpselt samamoodi on oluline, et terviseohutuse tarvis tehtavad proovid saaks ära anda mugavalt, et need saaks tehtud kiiresti ning inimesel oleks see teenus talle lähedal kättesaadav.

Palume veel kord hinnata Terviseameti Hiiumaa labori sulgemise otsust ning kaaluda võimalust see uuesti avada.

HERGO TASUJA

Hiiumaa vallavanema asendaja

* Luidja ranna hõljum võis olla sinivetikas, HL 2.juuli, 2021, samal teemal tänases lehes lk 3.





