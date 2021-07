Käina päästeauto varustus täieneb elustamisaparaadiga

PÄÄSTEAMET

Tõstamaa, Nõva ja Käina päästekomandod on esimesed Eestis, mis saavad varustusse AED-aparaadid ja tänu sellele lisavõimaluse anda elupäästvat esmaabi, teatas päästeamet.

Päästeameti Hiiu- ja Läänemaa päästepiirkonna juhataja Hannes Aasma ütles, et on teemaga tegelenud juba pool aastat ja rõõmus, et nüüd tulemusteni jõuti. “See aparaat on meie varustusse juba ammu oodatud, eriti neis kohtades, kus arstiabi kaugel, seda enam, et igas koolimajas ja spordisaalis on need juba olemas,” kommenteeris ta.

Elustamisaparaadid anti pidulikult üle Tõstamaal, Käina komandosse jõuavad need sel nädalal ja päästjate koolitus, kuidas AED-aparaadiga kannatanut elustada, on kavas augustis.

Eesti Punase Risti, Playtech Estonia ja päästeameti koostöös said kolm Lääne-Eesti komandot Tõstamaa, Nõva ja Käina AED-aparaadi, mis paigaldatakse päästeautodele.

Need kolm Lääne-Eesti komandot saavad AED-aparaadi esimesena, kuna asuvad maapiirkondades, kus kiirabibrigaadid asuvad kaugel, kuni 50 km.

“Eluohtliku seisundi tekkimisel jõuame suure tõenäosusega meie inimese juurde esimesena,” selgitas Lääne Päästekeskuse juht Heiki Soodla. “Püüame kohal olla nii kiiresti kui võimalik ja kriitiliste olukordade puhuks aparaadid kasutusvalmis hoida,” lubas Soodla.

Automaatne kehaväline defibrillaator (AED) on kerge ja kaasaskantav elustamisaparaat, mida kasutatakse inimese elustamiseks südame äkksurma korral. Igal aastal tabab äkksurm umbes 700 eestimaalast, AED aparaadi kasutamine suurendab ellujäämisvõimalust oluliselt.

“Esmaabiandmise vajadus võib tekkida hetkega, kasvõi kodus mõnusal koosviibimisel perega. Oskuslik ja kiire tegutsemine võib päästa elu ning oluliselt parandada elukvaliteeti terviserikke järel,” ütles Eesti Punase Risti Lääne regiooni koordinaator Piret Seire.

AED aparaatide soetamine komandodele on kolme sektori – vabaühenduse, eraettevõtte ja riigi – koostöö. “Punasel Ristil on esmaabipädevus ja missioon tuua rohkem AED aparaate avalikku ruumi, tehnoloogiaettevõte Playtech pani ette-võtmisele rahaliselt õla alla ning Päästeametil on üle-

eestiline võrgustik ja võimekus kiiresti reageerida,” selgitas Seire.

