Kadunud mees leiti 17 minutiga

Neljapäeval, 15. juulil kell 16.54 tuli meili teel politsei abipalve, milles paluti kaasabi selgitamaks Hiiumaal Kogri külas oma elukohast lahkunud 74aastase mehe asukohta. 17 minutit hiljem, kell 17.11 laekus teade, et mees on juba leitud.

Pressiteates on kirjas, et politsei häirekeskus sai 15. juulil ehk samal päeval kui laiali saadeti politsei abipalve, teate mures naabritelt, kes ei olnud meest mitu päeva näinud. Viimati nähti meest 9. juulil, kui ta lahkus oma elukohast Kogri külas teadmata suunas. Mehega ei olnud väidetavalt võimalik kontakti saada.

Saadetud abipalves on kirjas, et politseinikud kogusid infot mehe tuttavatelt ja kontrollisid paiku, kus mees olla võiks, ent ei leidnud teda. Peale seda pöördus politsei avalikkuse poole abipalvega: “Politsei palub kõigil, kes on Olevit näinud või omavad teavet mehe võimaliku asukoha kohta, anda sellest viivitamatult teada hädaabinumbril 112 või 5345 7528.

17 minutit hiljem laekus järgmine teade: “Tänu tähelepaneliku külaelaniku vihjele leiti Olev äsja oma elukoha lähedalt. Mehega on kõik korras.” Samuti lisati palve otsingukuulutus uudisvoost eemaldada.

Kärdla politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Helle-Triin Nisumaa ütles, et politseile tuli teade kadunud meesterahvast keskpäeval ning seejärel alustasid nad info kogumisega nii naabritelt kui ka külaelanikelt. “Patrull kontrollis mehe elukohta ja kauplust, mida ta pidevalt külastab. Samuti käisime läbi lähedal olevad külateed ja kõrvalteed, kus mees rattaga tavapäraselt sõidab. Tänu tähelepanelikele külaelanikele, kes teadsid, et politsei on meest otsima asunud, õnnestuski vihje peale mees juba õhtul oma kodukoha lähedalt rattaga sõitmas leida. Mehe enda sõnul tahtis ta lihtsalt aja maha võtta, ent kellelegi sellest teada ei andnud. Tuletame meelde, et pikemaks ajaks kodunt lahkudes tuleks alati lähedastele või tuttavatele sellest teada anda, et neid teadmatusest mitte muretsema panna.”

HIIU LEHT

Sildid: häirekeskus, kadunud mees, otsingukuulutus