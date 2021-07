Ka haigla EMO suvi on kuum

PERH

Juunis pöördus Hiiumaa haigla erakorralise meditsiini osakonda 510 hädalist, juulikuu esimese kolmandiku jooksul on pöördumisi juba olnud 187.

“Suvi Hiiumaa haiglas on väga töine,” ütles haigla juhatuse liige Riina Tamm.

Enamikul juhtudest on tema sõnul tegu mitmesuguste vigastuste, südame- ja vereringehaiguste, allergiate ja puugihammustustega. Sel aastal on olnud ka üks rästikuhammustus.

Vigastused on peamiselt tekkinud kukkumisest või libisemisest, aga ka teravatest asjadest, palju on ratta-õnnetusi nii mootor-, jalg- kui tõukeratastega.

Tamm ütles, et kuumakahjustuste juhtumeid on olnud üksikuid, nendest üks oli tõsisemat laadi. Seepärast tasub kuumade ilmade jätkudes aeg-ajalt meelde tuletada, kuidas hoida ennast ja lähedasi väga palavate ilmadega ning millal pöörduda EMOsse.

PERHi kiirabikeskuse juhataja dr Lilian Lääts jagas sotsiaalmeedia kaudu peamisi abinõusid, kuidas end kuumade ilmadega kaitsta. Soovitav on kanda heledat peakatet, vältida õues viibimist ajavahemikul 12–16ni, hoida varju ja tarbida palju vett. Alkoholi tarbimist tuleks vältida, kuna see suurendab veelgi vedelikukadu. Naha kaitseks soovitas dr Lääts kasutada täiskasvanutel SPF30 ja lastel SPF50 päevituskreeme.

Suvistele terviseohtudele keskendub ka Tervisekassa üleeestiline “Ära aja endale kärbseid pähe. Küsi parem nõu” jätkukampaania.

Kampaania eesmärk on anda inimestele teada, et perearsti nõuandetelefon on abiks näiteks siis, kui terviseprobleem tekib väljaspool pere-

arsti tööaega, puhkuste ajal ning kui viibitakse kodukohast kaugemal või välismaal ja oma perearsti poole ei ole võimalik pöörduda. Tervise-

kassa tervise edenduse peaspetsialist Gerda Palts teavitas sotsiaalmeedias, et tänavu esimese kuue kuuga on perearsti nõuandetelefonilt 1220 abi küsinud juba üle 248 000 inimese, mis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on 56 protsenti ehk ligikaudu 90 000 inimese võrra enam.

Sildid: kiirabikesku, PERH, südamee- ja vereringehaiguseed, vigastused